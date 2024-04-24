Hugo Boss уходит с рынка России

Немецкий производитель одежды Hugo Boss договорился продать свой российский бизнес оптовому партнеру Stockmann. Это соглашение прекратит присутствие компании в России чуть более двух лет спустя после приостановки там операций.

Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что Hugo Boss вместе с многими группами магазинов приостановил свой розничный бизнес в России вскоре после того, как Москва отправила свою армию в Украину в феврале 2022 года. Он приостановил свою электронную коммерцию на российском рынке и прекратил рекламу.

Правительственная комиссия России по продаже иностранных активов одобрила сделку по продаже. Hugo Boss не раскрывает финансовые условия сделки, но одним из условий является сохранение всех рабочих мест. Также известно, что Россия требует от иностранных компаний продавать активы с дисконтом не менее 50%.

"В результате соглашения Hugo Boss больше не будет присутствовать в России с собственным юридическим лицом", - говорится в заявлении Hugo Boss.

Ожидается, что продажа, которая, по словам Hugo Boss, все еще должна быть утверждена национальным европейским органом, завершится в третьем квартале этого года.

Издание пишет, что на Hugo Boss оказывали давление из-за продолжения поставок некоторых товаров в Россию от таких организаций, как B4Ukraine, коалиции групп гражданского общества, стремящейся заставить западные компании разорвать связи с Россией.

"Что касается нашего оптового бизнеса, мы выполняли договорные обязательства перед нашими партнерами. В этом контексте Hugo Boss всегда соблюдал существующие санкции ЕС", - сказали в Hugo Boss.

За время войны многие мировые компании покинули рынок России. Шведская компания IKEA решила приостановить поставки своих товаров в Россию и Белоруссию, а также все производственные операции. Сразу три самых популярных мировых сетей ресторанов KFC, MacDonalds и Starbucks заявили, что уходят из России из-за развязывания войны в Украине. Покинул рынок РФ и немецкий химико-промышленный гигант Henkel AG, занимающийся производством моющих средств, косметики и средств для гигиены.

Компания Essity, специализирующаяся на производстве средств гигиены и здравоохранения, завершила продажу своего бизнеса в России и окончательно покинула страну.

Продает свой бизнес в РФ и литовская Viciunai Group, выпускающая крабовые палочки Vici: компания получила согласие властей РФ на продажу завода мощностью более 120 тысяч тонн в год.