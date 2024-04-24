Hugo Boss йде з ринку Росії

Німецький виробник одягу Hugo Boss домовився продати свій російський бізнес оптовому партнеру Stockmann. Ця угода припинить присутність компанії у Росії трохи більше ніж через два роки після призупинення там операцій.

Про це пише Reuters.

Повідомляється, що Hugo Boss разом із багатьма групами магазинів призупинив свій роздрібний бізнес у Росії незабаром після того, як Москва відправила свою армію в Україну в лютому 2022 року. Він також призупинив свою електронну комерцію на російському ринку та припинив рекламу.

Урядова комісія Росії з продажу іноземних активів схвалила угоду з продажу. Hugo Boss не розкриває фінансові умови угоди, але однією з умов є збереження всіх робочих місць. Також відомо, що Росія вимагає від іноземних компаній продавати активи з дисконтом не менше 50%.

"В результаті угоди Hugo Boss більше не буде присутня в Росії з власною юридичною особою", — йдеться в заяві Hugo Boss.

Очікується, що продаж, який, за словами Hugo Boss, все ще має бути затверджений національним європейським органом, завершиться в третьому кварталі цього року.

Видання пише, що на Hugo Boss чинили тиск через продовження поставок деяких товарів до Росії від таких організацій, як B4Ukraine, коаліції груп громадянського суспільства, яка прагне змусити західні компанії розірвати зв’язки з Росією.

"Що стосується нашого оптового бізнесу, ми виконували договірні зобов'язання перед нашими партнерами. У цьому контексті Hugo Boss завжди дотримувався існуючих санкцій ЄС", - сказали в Hugo Boss.

За час війни багато світових компаній покинули ринок Росії. Шведська компанія IKEA вирішила призупинити постачання своїх товарів до Росії та Білорусі, а також усі виробничі операції. Відразу три найпопулярніші світові мережі ресторанів KFC, MacDonalds і Starbucks заявили, що йдуть із Росії через розв'язування війни в Україні. Покинув ринок РФ і німецький хіміко-промисловий гігант Henkel AG, який замається виробництвом миючих засобів, косметики і засобів для гігієни.

Компанія Essity, які спеціалізується на виробництві засобів гігієни та охорони здоров'я, завершила продаж свого бізнесу у Росії і також остаточно покинула країну.

Продає свій бізнес в РФ і литовська Viciunai Group, яка випускає крабові палички Vici: компанія отримала згоду влади РФ на продаж заводу потужністю понад 120 тисяч тонн на рік.