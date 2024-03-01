Рекомендации по построению успешной карьеры в сфере PHP-разработки, а также перспективы этой профессии для начинающих свой путь в IT.
- Что делает PHP-программист
- Какая зарплата у PHP-программиста
- Плюсы и минусы в работе у PHP-программиста
- Как стать PHP-программистом
Что делает PHP-программист
PHP-программист – это специалист, который занимается разработкой сайтов и web-приложений, а также отвечают за его дальнейшее функционирование. Отметим, что PHP (Hypertext Preprocessor) – это скриптовый язык программирования, используемый для разработки веб-сайтов и веб-приложений.
Обычно PHP-программист получает техническое задание, по которому он работает над разработкой или усовершенствованием проекта. Так, PHP-программист создает код, который пользователь видит в виде динамического веб-сайта.
PHP-программисты также взаимодействуют с дизайнерами, project-менеджерами, контент-менеджерами, DevOps-инженерами, верстальщиками, тестировщиками и другими техническими сотрудниками.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Результаты разработки: различные интернет-продукты, такие как интернет-магазины, порталы, корпоративные веб-сайты, системы онлайн-обучения, платформы для бронирования услуг, форумы, социальные сети и многие другие веб-приложения.
Какая зарплата у PHP-программиста
Уровень зарплаты PHP-программиста в Украине зависит от опыта специалиста. В среднем PHP-программист в Украине может зарабатывать 43 000 грн/мес. Специалисты с опытом зарабатывают от 90 000 грн/мес.
PHP-программист может работать в офисе или дистанционно.
Плюсы и минусы в работе у PHP-программиста
|Плюсы
|Минусы
|Высокая зарплата
|"Сидячая" работа
|PHP считается одним из легких языков программирования
|Высокая конкуренция на рынке
|Не обязательно иметь высшее образование, чтобы начать работу
|После PHP легко перейти на другой язык программирования
Как стать PHP-программистом
Чтобы стать PHP-программистом, не обязательно иметь высшее образование. Многие специалисты работают PHP-программистом после завершения профессиональных курсов.
Курсы PHP-программиста
- Компьютерная школа Hillel.
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Lemon School.
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ITVDN.
Какие навыки нужны для работы PHP-программиста
Для эффективной и качественной разработки сайтов и web-приложений PHP-программисту нужно обладать следующими навыками:
- Знание PHP.
- Умение работать с базами данных.
- Требуется базовое понимание HTML .
- Понимание угроз безопасности веб-приложений и умение защищать хакерские веб-приложения от атак.
- Аналитические навыки.
- Коммуникационные навыки.
- Знание английского языка.
Это базовый список навыков, которые помогут специалисту начать работать в должности PHP-программиста.