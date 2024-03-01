Рекомендации по построению успешной карьеры в сфере PHP-разработки, а также перспективы этой профессии для начинающих свой путь в IT.

Что делает PHP-программист

PHP-программист – это специалист, который занимается разработкой сайтов и web-приложений, а также отвечают за его дальнейшее функционирование. Отметим, что PHP (Hypertext Preprocessor) – это скриптовый язык программирования, используемый для разработки веб-сайтов и веб-приложений.

Обычно PHP-программист получает техническое задание, по которому он работает над разработкой или усовершенствованием проекта. Так, PHP-программист создает код, который пользователь видит в виде динамического веб-сайта.

PHP-программисты также взаимодействуют с дизайнерами, project-менеджерами, контент-менеджерами, DevOps-инженерами, верстальщиками, тестировщиками и другими техническими сотрудниками.

Результаты разработки: различные интернет-продукты, такие как интернет-магазины, порталы, корпоративные веб-сайты, системы онлайн-обучения, платформы для бронирования услуг, форумы, социальные сети и многие другие веб-приложения.

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Какая зарплата у PHP-программиста

Уровень зарплаты PHP-программиста в Украине зависит от опыта специалиста. В среднем PHP-программист в Украине может зарабатывать 43 000 грн/мес. Специалисты с опытом зарабатывают от 90 000 грн/мес.

PHP-программист может работать в офисе или дистанционно.

Плюсы и минусы в работе у PHP-программиста

Плюсы Минусы Высокая зарплата "Сидячая" работа PHP считается одним из легких языков программирования Высокая конкуренция на рынке Не обязательно иметь высшее образование, чтобы начать работу После PHP легко перейти на другой язык программирования

Как стать PHP-программистом

Чтобы стать PHP-программистом, не обязательно иметь высшее образование. Многие специалисты работают PHP-программистом после завершения профессиональных курсов.

Курсы PHP-программиста

Компьютерная школа Hillel. Lemon School.

ITVDN.



Какие навыки нужны для работы PHP-программиста

Для эффективной и качественной разработки сайтов и web-приложений PHP-программисту нужно обладать следующими навыками:

Знание PHP.

Умение работать с базами данных.

Требуется базовое понимание HTML .

Понимание угроз безопасности веб-приложений и умение защищать хакерские веб-приложения от атак.

Что должен знать PHP-программист. Иллюстрация: Delo.ua

Аналитические навыки.

Коммуникационные навыки.

Знание английского языка.

Это базовый список навыков, которые помогут специалисту начать работать в должности PHP-программиста.