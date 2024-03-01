Рекомендації щодо побудови успішної кар'єри у сфері PHP-розробки, а також перспективи цієї професії для тих, хто починає свій шлях в IT.
- Що робить PHP-програміст
- Яка зарплата у PHP-програміста
- Плюси і мінуси в роботі у PHP-програміста
- Як стати PHP-програмістом
Що робить PHP-програміст
PHP-програміст- це фахівець, який займається розробкою сайтів і web-додатків, а також відповідають за його подальше функціонування. Зазначимо, що PHP (Hypertext Preprocessor) - це скриптова мова програмування, яка використовується для розробки веб-сайтів і веб-додатків.
Зазвичай, PHP-програміст отримує технічне завдання, за яким він працює над розробкою або удосконаленням проекту. Так, PHP-програміст створює код, який користувач бачить у вигляді динамічного веб-сайту.
PHP-програмісти також взаємодіють з дизайнерами, project-менеджерами, контент-менеджерами, DevOps-інженерами, верстальниками, тестувальниками та іншими технічними співробітниками.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Результатами розробки є різноманітні інтернет-продукти, такі як інтернет-магазини, портали, корпоративні веб-сайти, системи онлайн-навчання, платформи для бронювання послуг, форуми, соціальні мережі та багато інших веб-додатків.
Яка зарплата у PHP-програміста
Рівень зарплати PHP-програміста в Україні залежить від досвіду фахівця. В середньому PHP-програміст в Україні може заробляти 43 000 грн / міс. Фахівці з досвідом заробляють від 90 000 грн / міс.
PHP-програміст може працювати в офісі або дистанційно.
Плюси і мінуси в роботі у PHP-програміста
|Плюси
|Мінуси
|Висока зарплата
|“Сидяча” робота
|PHP вважається однією з легких мов програмування
|Висока конкуренція на ринку
|Не обов’язково мати вищу освіту, щоб почати працювати
|Після PHP легко перейти на іншу мову програмування
Як стати PHP-програмістом
Щоб стати PHP-програмістом не обов’язково мати вищу освіту. Багато фахівців працюють PHP-програмістом після завершення професійних курсів.
Курси PHP-програміста
- Комп'ютерна школа Hillel.
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Lemon School.
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ITVDN.
Які навички потрібні для роботи PHP-програмісту
Для ефективної і якісної розробки сайтів і web-додатків PHP-програмісту треба володіти такими навичками:
- Знання PHP.
- Вміння працювати з базами даних.
- Потрібне базове розуміння HTML.
- Розуміння загроз безпеці веб-додатків та вміння захищати веб-додатки хакерських від атак.
- Аналітичні навички.
- Комунікаційні навички.
- Знання англійської мови.
Це базовий перелік навичок, які допоможуть фахівцю почати працювати на посаді PHP-програміста.