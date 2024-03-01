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php developer, професії, PHP-програміст
Що повинен знати PHP-програміст. Ілюстрація: Delo.ua
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PHP-програміст

Рекомендації щодо побудови успішної кар'єри у сфері PHP-розробки, а також перспективи цієї професії для тих, хто починає свій шлях в IT. 

Що робить PHP-програміст

PHP-програміст- це фахівець, який займається розробкою сайтів і web-додатків, а також відповідають за його подальше функціонування. Зазначимо, що PHP (Hypertext Preprocessor) - це скриптова мова програмування, яка використовується для розробки веб-сайтів і веб-додатків. 

Зазвичай, PHP-програміст отримує технічне завдання, за яким він працює над розробкою або удосконаленням проекту. Так, PHP-програміст створює код, який користувач бачить у вигляді динамічного веб-сайту.

PHP-програмісти також взаємодіють з дизайнерами, project-менеджерами, контент-менеджерами, DevOps-інженерами, верстальниками, тестувальниками та іншими технічними співробітниками.

Результатами розробки є різноманітні інтернет-продукти, такі як інтернет-магазини, портали, корпоративні веб-сайти, системи онлайн-навчання, платформи для бронювання послуг, форуми, соціальні мережі та багато інших веб-додатків.

Яка зарплата у PHP-програміста

Рівень зарплати PHP-програміста в Україні залежить від досвіду фахівця. В середньому PHP-програміст в Україні може заробляти 43 000 грн / міс. Фахівці з досвідом заробляють від 90 000 грн / міс. 

PHP-програміст може працювати в офісі або дистанційно.

Плюси і мінуси в роботі у PHP-програміста

Плюси  Мінуси
Висока зарплата “Сидяча” робота
PHP вважається однією з легких мов програмування  Висока конкуренція на ринку 
Не обов’язково мати вищу освіту, щоб почати працювати
Після PHP легко перейти на іншу мову програмування

Як стати PHP-програмістом

Щоб стати PHP-програмістом не обов’язково мати вищу освіту. Багато фахівців працюють PHP-програмістом після завершення професійних курсів.

Курси PHP-програміста

  1. Комп'ютерна школа Hillel. 
  2. Lemon School. 
  3. ITVDN. 

Які навички потрібні для роботи PHP-програмісту

Для ефективної і якісної розробки сайтів і web-додатків PHP-програмісту треба володіти такими навичками: 

  • Знання PHP. 
  • Вміння працювати з базами даних. 
  • Потрібне базове розуміння HTML.
  • Розуміння загроз безпеці веб-додатків та вміння захищати веб-додатки хакерських від атак.
Фото 2 — PHP-програміст
Що повинен знати PHP-програміст. Ілюстрація: Delo.ua
  • Аналітичні навички. 
  • Комунікаційні навички. 
  • Знання англійської мови. 

Це базовий перелік навичок, які допоможуть фахівцю почати працювати на посаді PHP-програміста.