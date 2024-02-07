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Австрия отказала Украине в экстрадиции бывшего главы НБУ Шевченко
Австрийские суды отклонили запрос украинских властей об экстрадиции бывшего председателя правления Национального банка Кирилла Шевченко.
Об этом пишет австрийское издание Der Standard.
Отмечается, что Шевченко попросил у Австрии политическое убежище и утверждает, что он является жертвой политического преследования со стороны Офиса президента Украины.
Бывший глава НБУ называет открытое против него уголовное дело НАБУ политически мотивированным из-за якобы его бескомпромиссности и отказа проводить эмиссию гривны и снизить учетную ставку в первый год войны.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Кирилл Шевченко ссылается на отчет украинской неправительственной организации "Харьковская правозащитная группа", которая, как утверждается, выявила доказательства политических преследований по его делу", – пишет издание.
Шевченко убежден, что в Австрии власть будет относиться к нему справедливо.
В то же время, НАБУ отказалось от комментариев австрийскому изданию.
Дело Шевченко: что известно
Напомним, что 6 октября 2022 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении Шевченко, который занимал позицию председателя Национального банка Украины, и еще четырем лицам, но тогда речь шла только о хищении средств и служебном подлоге.
По версии следствия, в течение 2014-2019 годов руководство Укргазбанка обеспечило заключение 52 фиктивных договоров с агентами, якобы привлекавшими в банк крупных клиентов, и безосновательно получили 206 миллионов гривен за эти услуги.
Шевченко сразу был уволен с НБУ, а на его место на следующий день назначили экс-председателя Ощадбанка Андрея Пышного. При этом Шевченко подал в отставку еще до оглашения подозрения НАБУ, 4 октября, но мотивировал это якобы проблемами со здоровьем.
Как оказалось, Шевченко успел уехать за границу, и решение о его аресте было принято уже заочно. В Украину экс-председатель НБУ до сих пор не возвращался. Его объявили в розыск.