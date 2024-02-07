Австрия отказала Украине в экстрадиции бывшего главы НБУ Шевченко

Австрийские суды отклонили запрос украинских властей об экстрадиции бывшего председателя правления Национального банка Кирилла Шевченко.

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Об этом пишет австрийское издание Der Standard.

Отмечается, что Шевченко попросил у Австрии политическое убежище и утверждает, что он является жертвой политического преследования со стороны Офиса президента Украины.

Бывший глава НБУ называет открытое против него уголовное дело НАБУ политически мотивированным из-за якобы его бескомпромиссности и отказа проводить эмиссию гривны и снизить учетную ставку в первый год войны.

"Кирилл Шевченко ссылается на отчет украинской неправительственной организации "Харьковская правозащитная группа", которая, как утверждается, выявила доказательства политических преследований по его делу", – пишет издание.

Шевченко убежден, что в Австрии власть будет относиться к нему справедливо.

В то же время, НАБУ отказалось от комментариев австрийскому изданию.

Дело Шевченко: что известно

Напомним, что 6 октября 2022 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении Шевченко, который занимал позицию председателя Национального банка Украины, и еще четырем лицам, но тогда речь шла только о хищении средств и служебном подлоге.

По версии следствия, в течение 2014-2019 годов руководство Укргазбанка обеспечило заключение 52 фиктивных договоров с агентами, якобы привлекавшими в банк крупных клиентов, и безосновательно получили 206 миллионов гривен за эти услуги.

Шевченко сразу был уволен с НБУ, а на его место на следующий день назначили экс-председателя Ощадбанка Андрея Пышного. При этом Шевченко подал в отставку еще до оглашения подозрения НАБУ, 4 октября, но мотивировал это якобы проблемами со здоровьем.

Как оказалось, Шевченко успел уехать за границу, и решение о его аресте было принято уже заочно. В Украину экс-председатель НБУ до сих пор не возвращался. Его объявили в розыск.