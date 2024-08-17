Генерального директора НДСЛ "Охматдет" отстранили от исполнения обязанностей

Минздрав отстранил генерального директора НДСЛ "Охматдет" Владимира Жовнира от выполнения обязанностей до завершения проверок Национальной полицией Украины и другими правоохранительными органами. Об этом сообщил сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Дальнейшие решения, в частности кадровые вопросы, будут доложены дополнительно. По словам министра здравоохранения, исполняющим обязанности должен стать один из заведующих отделениями, который получит наибольшую поддержку коллег, продолжаются консультации по этому вопросу.

Факты, касающиеся восстановления зданий Охматдета и деятельности Благотворительной организации «Благотворительный фонд «Охматдет» – здоровое детство», в том числе информация, обнародованная в СМИ, рассматриваются Национальной полицией на основе обращения Минздрава. Открыто уголовное производство, продолжается досудебное расследование, а также проводится аналитическая работа по этому вопросу Национальным антикоррупционным бюро. Минздрав также проводит внутреннюю проверку.

Министр сообщил, что 16 августа были получены первые результаты проверки комиссии Минздрава. Установлено, что как руководство больницы, так и Фонд предоставляли искаженную ключевую информацию.



Он добавил, что оценка тендерных предложений проводилась с участием двух органов: Рабочей группы Охматдета и общего собрания Фонда. Рабочая группа Охматдета, в состав которой входят представители медицинского, инженерно-технического, юридического отделов и экономисты, 25 июля приняла решение запросить у Фонда дополнительную информацию о компаниях-участниках тендера.

А 31 июля общее собрание Фонда предоставило рекомендацию заключить договор с определенной компанией для выполнения ремонтных работ. Генеральный директор Охматдета Владимир Жовнир объявил эту компанию победителем тендера и сообщил общественность.

Однако согласно информации, полученной во время проверки Минздрава, рекомендации Рабочей группы Охматдета о финальном выборе победителя не были получены. Этот вопрос остается открытым и будет исследован компетентными органами.

Скандал вокруг "Охматдета"

19 июля БО "Благотворительный фонд "Охматдет" — здоровое детство", объявил тендер на проведение текущего ремонта и внутренней отделки здания НДСЛ "Охматдет" под тот объем работ, на которые уже был совершен дефектный акт.

По информации издания "Наши деньги", из 14 участников конкурса предложение "Буд-Технолоджи" было третьим по дороговизне, размером 307 млн грн (здесь и дальше без НДС). Десяток других участников предложили выполнить работы значительно дешевле – от 42 до 286 млн. грн. Однако ни с одним из них заказчик переговоров не вел, никак не объясняя свое решение.

Выбор малоизвестного подрядчика с дорогостоящей заявкой вызвал значительный общественный резонанс, на который пришлось реагировать Минздрав. Ведомство обратилось в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок выбора победителя тендера на проведение ремонта НДСЛ "Охматдет".

БО "Благотворительный фонд "Охматдет", проводивший тендер, отвергает обвинения в непрозрачности в использовании средств и категорически отрицает все обвинения в неблагочестии.

В июле глава Минздрава сообщил, что тендер на восстановление детской больницы "Охматдет", который вызвал невероятный резонанс и возмущение в обществе. проведут заново и в этот раз уже на Prozorro.

Благотворительный фонд отказывается передавать собранные на восстановление 378 млн. грн. самой больнице

Напомним, 16 июля стало известно, что Национальная детская специализированная больница "Охматдет" требует от благотворительного фонда "Охматдет – Здоровое детство" передачи 378 миллионов гривен, собранных для восстановления после российского ракетного удара 8 июля. Администрация больницы сообщила, что фонд уже в течение восьми недель игнорирует обращение о передаче средств.

По словам администрации "Охматдета", фонд не отвечает на запросы больницы, касающиеся организации тендера и начала восстановительных работ. Генеральный директор НДСЛ Владимир Жовнир выразил свое глубокое возмущение решением фонда, отметив: "Имя больницы – синоним ответственности, профессионализма и надежды. По моему мнению, ни НДСЛ, ни фонд, носящий название «Охматдет», не имеют права подвести украинское общество .Впрочем, участники фонда, среди которых нет ни одного работника НДСЛ, решили иначе.

Однако, согласно информации на сайте благотворительного фонда "Охматдет – Здоровое детство", в состав фонда входят Иосиф Силади, врач-педиатр из центра орфанных заболеваний и генной терапии НДСЛ "Охматдет", и Наталья Самоненко, врач-педиатр и врач-генетик, заведующая этим же центром.

В сообщении больницы также отмечалось, что из-за срочной необходимости в восстановлении и выполнении обязательств "Охматдет" направил благотворительному фонду официальное письмо-требование от имени Минздрава Украины.

Кроме того, "Охматдет" рассматривает возможность расторжения правоотношений с фондом из-за его "недобросовестных действий и потенциальных мошеннических практик".