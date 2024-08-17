Генерального директора НДСЛ "Охматдит" відсторонили від виконання обов’язків

МОЗ відсторонило генерального директора НДСЛ “Охматдит” Володимира Жовніра від виконання обов’язків до завершення перевірок Національною поліцією України та іншими правоохоронними органами. Про це повідомив повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко.

Подальші рішення, зокрема кадрові питання, будуть повідомлені додатково. За словами міністра охорони здоров’я, виконувачем обов'язків має стати один з завідувачів відділень, який отримає найбільшу підтримку колег, наразі тривають консультації з цього питання.

Факти, що стосуються відновлення будівель Охматдиту та діяльності Благодійної організації «Благодійний фонд «Охматдит» - здорове дитинство», в тому числі інформація, оприлюднена в ЗМІ, наразі розглядаються Національною поліцією на основі звернення МОЗ. Відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування, а також проводиться аналітична робота з цього питання Національним антикорупційним бюро. МОЗ також проводить внутрішню перевірку.

Міністр повідомив, що 16 серпня були отримані перші результати перевірки комісії МОЗ. Виявлено, що як керівництво лікарні, так і Фонд надавали викривлену ключову інформацію.



Він додав, що оцінка тендерних пропозицій проводилася за участі двох органів: Робочої групи Охматдиту та загальних зборів Фонду. Робоча група Охматдиту, до складу якої входять представники медичного, інженерно-технічного, юридичного відділів та економісти, 25 липня ухвалила рішення запросити у Фонду додаткову інформацію про компанії-учасники тендеру.

А 31 липня загальні збори Фонду надали рекомендацію укласти договір з певною компанією для виконання ремонтних робіт. Генеральний директор Охматдиту Володимир Жовнір оголосив цю компанію переможцем тендеру та про це повідомив громадськість.

Однак, відповідно до інформації, отриманої під час перевірки МОЗ, рекомендації Робочої групи Охматдиту щодо фінального вибору переможця не були отримані. Це питання залишається відкритим і буде досліджене компетентними органами.

Скандал навколо "Охматдиту"

19 липня БО "Благодійний фонд "Охматдит" - здорове дитинство", оголосив тендер на проведення поточного ремонту та внутрішнього опорядження будівлі НДСЛ "Охматдит" під той обсяг робіт, на які вже був зроблений дефектний акт.

За інформацією видання "Наші гроші", із 14 учасників конкурсу пропозиція "Буд-Технолоджі" була третьою за дорожнечею, розміром 307 млн грн (тут і далі без ПДВ). Десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше – від 42 до 286 млн грн. Однак із жодним з них замовник перемовин не вів, ніяк не пояснюючи своє рішення.

Вибір маловідомого підрядника з дорогою заявкою викликав значний суспільний резонанс, на який довелося реагувати МОЗ. Відомство звернулось до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок щодо вибору переможця тендеру на проведення ремонту НДСЛ "Охматдит".

БО "Благодійний фонд "Охматдит", який проводив тендер, відкидає звинувачення щодо непрозорості у використанні коштів і категорично заперечує всі звинувачення щодо недоброчесності.

У липні голова МОЗ повідомив, що тендер на відбудову дитячої лікарні "Охматдит" який викликав неймовірний резонанс та обурення в суспільстві проведуть заново і цього разу вже на Prozorro.

Благодійний фонд відмовляється передавати зібрані на відновлення 378 млн грн самій лікарні

Нагадаємо, 16 липня стало відомо, що Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" вимагає від благодійного фонду "Охматдит – Здорове дитинство" передачі 378 мільйонів гривень, зібраних для відновлення після російського ракетного удару 8 липня. Адміністрація лікарні повідомила, що фонд уже протягом восьми тижнів ігнорує звернення щодо передачі коштів.

За словами адміністрації "Охматдиту", фонд не відповідає на запити лікарні, які стосуються організації тендеру та початку відновлювальних робіт. Генеральний директор НДСЛ Володимир Жовнір висловив своє глибоке обурення рішенням фонду, зазначивши: "Ім’я лікарні – синонім відповідальності, професіоналізму та надії. На мою думку, ані НДСЛ, ані фонд, що носить назву «Охматдит», не мають права підвести українське суспільство. Втім, учасники фонду, серед яких немає жодного працівника НДСЛ, вирішили інакше."

Однак, згідно з інформацією на сайті благодійного фонду "Охматдит – Здорове дитинство", до складу фонду входять Йосип Силаді, лікар-педіатр з центру орфанних захворювань та генної терапії НДСЛ "Охматдит", і Наталія Самоненко, лікар-педіатр та лікар-генетик, завідувачка цього ж центру.

У повідомленні лікарні також зазначалось, що через термінову потребу у відновленні і виконанні зобов'язань "Охматдит" направив благодійному фонду офіційний лист-вимогу від імені МОЗ України.

Окрім того, "Охматдит" розглядає можливість розірвання правовідносин з фондом через його "недобросовісні дії та потенційні шахрайські практики".