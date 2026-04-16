Гетманцев: у руководства БЭБ есть безудержный реформаторский зуд, но нет конкретной работы с тряпкой, чтобы вымести грязь из комнаты

О невыполненных "маяках" МВФ и новых налогах, о торможении детенизации экономики, (не)успехах БЭБ и наглости игорного бизнеса, о претензиях к руководству Минцифры и Национального банка, о первых шагах нового главы НКЦБФР и провале госпрограммы "єОселя", о том, будут ли украинские пенсионеры когда-нибуть жить по-человечески, а бизнес — платить налоги, как в цивилизованных странах, о том, как мировой топливный кризис затронет каждого украинца, и многое другое интересное и важное для каждого из нас, — читайте в большом интервью главы парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данила Гетманцева для Delo.ua.

О налогах

Украина не выполнила "маяк МВФ" по принятию пакета налоговых законопроектов до конца марта. Сейчас Верховная Рада наверстывает упущенное. Тем не менее, по состоянию на сегодняшний день маяк в полной мере не реализован. Отреагировал ли уже МВФ? Будут ли какие-то последствия для Украины?

— Да, имеем формально просроченный структурный маяк, это неприятно на фоне той высокой планки, которую мы установили во время выполнения предыдущей программы. Но пересмотр программы запланирован на май. Поэтому, если мы справимся до конца мая с принятием этих законов, то, думаю, будет все хорошо.

Как вы оцениваете вероятность принятия парламентом полного пакета из четырех ключевых налоговых инициатив, которые изначально были в одном "большом налоговом законопроекте": введения НДС для ФОП; налога на доходы от цифровых платформ; налогообложения международных посылок в Украине стоимостью до 150 евро; продления действия военного сбора?

— Вероятность принятия законопроекта о введении НДС для ФОП крайне низка. Я пока вообще не вижу никаких возможностей для этого, потому что на самом деле этот вопрос сделали токсичным и в Верховной Раде, и в обществе. Поэтому, думаю, Кабмин и не представляет законопроект в Верховную Раду. Хотя собственно Кабмин брал на себя обязательство проадвокатировать соответствующие решения для их принятия.

Сама по себе дискуссия бессмысленна: нужно ли оставлять два лимита для НДС — один для ФОП на едином налоге, а второй — для всех других ФОП. Понятно, что это аномалия, которую нужно убирать. Никто в здравом уме не может отрицать, что лимит должен быть один. Два лимита не могут существовать. Собственно представители правительства дискутировали с Международным валютным фондом, каким может быть этот единый лимит. И договорились, что он может соответствовать максимальному лимиту, который есть в Евросоюзе, — эквиваленту 4 млн грн.

Учитывая, что до сих пор нет законопроекта в Верховной Раде, наверняка Кабинет министров не хочет его вносить. Возможно правительство хочет вернуться к обсуждению этого вопроса с МВФ. Сейчас (13-18 апреля) в Вашингтоне проходят Spring Meetings Международного валютного фонда. Украинская команда попытается вернуться к обсуждению этого вопроса в ходе этого события.

А какова вероятность принятия законопроекта о налогообложении международных посылок в Украине стоимостью до 150 евро?

— Законопроект по налогообложению посылок абсолютно правильный, поддерживается бизнесом, мы имеем от бизнеса соответствующие обращения. Документ должен был быть проголосован на пленарной неделе с 6 по 10 апреля, но до него просто не дошла очередь. Он будет проголосован, возможно, на следующей пленарной неделе. Документ рекомендован в зал Верховной Рады комитетом. Это не самый популярный закон, но мы для этого здесь и работаем, чтобы принимать непопулярные, но нужные законы. У депутатов есть абсолютное понимание, что их нужно принимать.

А что касается налогообложения доходов от цифровых платформ?

— Законопроект о налогообложении доходов от цифровых платформ будет рассматриваться уже во втором чтении. Скорее всего рассмотрение документа состоится не на следующем пленарном заседании, а уже в середине мая.

Мая?

— Ну конечно. Через одно заседание — это уже 12 мая. Вот, думаю, 12 мая мы вынесем законопроект на рассмотрение. Просто у нас процедурно не выходит подготовить документ к рассмотрению раньше.

Это будет уже после весенних слушаний МВФ?

— Да.

Это, вероятно, не очень понравится МВФ?

— Ну почему? Это произойдет до следующего пересмотра текущей программы сотрудничества с МВФ, до пересмотра структурных маяков.

Что (не) даст бюджету реализация каждой из этих четырех инициатив? Что может помешать собрать в бюджет указанные суммы?

— От налогообложения доходов от цифровых платформ мы ожидаем примерно 14 млрд грн дополнительных поступлений в госбюджет; от налогообложения международных посылок — до 10 млрд грн; от военного сбора — 135 миллиардов ежегодно; от НДС для ФОП — 40 млрд грн в год.

Но все эти цифры очень приблизительны. На самом деле, за всю мою с 2019 года работу вот такие приблизительные прогнозные показатели налоговых поступлений обычно на практике перевыполнялись вдвое, а возможно и втрое. Обычно устранение пробелов в налогообложении вызывает каскадный эффект, когда прикрытие определенной налоговой схемы вынуждает легализоваться целые сектора. И за счет этого налоговые поступления увеличиваются.

У нас так было, к примеру, с налогом на Google. Мы прогнозировали 3 миллиарда гривен налоговых поступлений по году, а получили гораздо больше.

О детенизации экономики

Вы публично констатируете признаки торможения детенизации экономики. О каких секторах идет речь и почему так происходит? Можете ли вы привести конкретные цифры?

— В 2023 году за счет детенизации экономики государственный бюджет получил дополнительно сумму, эквивалентную $1,5 млрд, в 2024 — $2,5 млрд. А в 2025 году мы имели недовыполнение налоговых поступлений на 33 млн грн, или 2,6% от плана.

И это несмотря на то, что бюджет получил дополнительные ресурсы за счет налога на банки, повышения акцизов и военного сбора. То есть резервы для увеличения доходов были, но произошло недовыполнение бюджета. И это, на самом деле, меня смущает, потому что многие сектора экономики работают в тени. А государство не может обеспечить бизнесу равные условия хозяйствования. Это и рынок электроники, и ресторанный бизнес, и продажа автомобилей, и каргокомпании, и табачный рынок, и многое другое.

Это, в частности, и игорный бизнес, где благодаря срыву руководителями Министерства цифровой трансформации и госагентства ПлейСити процесса внедрения государственной системы онлайн-мониторинга бюджет недополучает 20 миллиардов гривен в год. Это неэффективная работа чиновников Александра Борнякова (и.о. министра цифровой трансформации — Ред.) и Геннадия Новикова (глава госагентства "ПлейСити" — Ред.) из команды Михаила Федорова и банальная коррупция.

Это и рынки подакцизных товаров, где Минцифры продолжает срывать введение электронного акциза, на что жалуется белый бизнес.

Как человек, который с 2019 года системно занимается детенизацией, я вижу, что детенизация является единственным существенным ресурсом на сегодняшний день для повышения поступлений в государственный бюджет. С другой стороны, это инструмент обеспечения равенства хозяйствования, который необходим для развития экономики как таковой. Ну и, безусловно, это инструмент решения проблемы бедности в стране.

Считаю, что торможение в этом процессе недопустимо. Вижу это торможение, прежде всего, со стороны правоохранительных органов. И якобы обновленное Бюро экономической безопасности не демонстрирует никаких эффективных результатов. Обращения от парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике относительно конкретных схем и нарушений налогового законодательства фактически умерли — эффекта нет. Заслушивание их на временной следственной комиссии по экономической безопасности очень печальные.

Печальные потому, что они не могут дать нам ответы на элементарные вопросы относительно детенизации отдельных отраслей. Бюро экономической безопасности не оправдывает ожидания. Кое-где мы слышим об отдельных реализациях, но они точечные, одиночные и даже, как в случае с торговой сетью "Ябко", не приводят к пресечению правонарушений. То есть, новому БЭБ нужно точно работать лучше. И вопрос здесь точно не в зарплатах почти 80 тыс. грн в месяц, которые они считают низкими.

Хотя проблема не только в БЭБ, проблема и в Налоговой, и в Таможне. Это совокупность проблем.

БЭБ буксует из-за непрофессионализма? Или сознательно тормозит?

— У меня нет никаких подтверждений тому, что неэффективность БЭБ является следствием коррупции. Скажу больше — я убежден, что нет. Однако беспомощность наносит государству не меньший вред. Тем более что на девятом месяце работы новой команды система до сих пор не очищена. Я не понимаю, почему, например, территориальное управление БЭБ в Одесской области до сих пор возглавляет Сергей Мунтян, являющийся символом коррупции.

Мы в возглавляемом мною парламентском комитете, к сожалению, не видим в работе БЭБ никаких перемен к лучшему. Есть многочисленные интервью, конференции, блестящие идеи о том, как бороться с налоговыми уклонениями, есть жалобы на правительство, прокуратуру, есть безудержный реформаторский зуд, но нет конкретной работы с тряпкой, чтобы вымести грязь из комнаты, навести порядок.

Разговоры о неэффективности БЭБ продолжаются годами. Что нужно сделать, чтобы ситуация наконец-то изменилась?

— Все происходит медленнее, чем должно быть. Это все должно было произойти еще несколько лет назад. Но, к сожалению, не всегда комитету Гетманцева хватает политического влияния, чтобы решить эти вопросы таким образом, каким мы пытаемся действовать. И выглядит так, что мы единственные противостоим мощной слаженной клановой системе в финансовом секторе государства. Реформа налоговой милиции выглядит как большое противостояние, со своими победами и поражениями.

Мы начали с того, что ликвидировали налоговую милицию, создали БЭБ. Это был первый большой шаг. Наша победа. Коррупционная система "отыграла" и переиграла нас на назначении руководителем БЭБ Вадима Мельника из налоговой милиции и, как результат, оставив все, как и было до этого. Мы не остановились, убрали Мельника и последовавших за ним и провели конкурс с участием международников.

Человек, который сейчас возглавляет БЭБ, уже политически независим. При лучшем стечении обстоятельств этот политически независимый человек должен еще быть профессиональным и нацеленным на результат. Пока этого мы не видим, к сожалению, а прошло достаточно времени. Поэтому сегодня мы жестко формулируем требования к этому человеку, чтобы заставить его работать. И у него есть два выхода: либо начать работу, либо прекратить эти тренировки на стране. Убежден, что и этот этап мы пройдем и доведем до того, что этот орган будет работать классно.

Бесспорно, это можно было бы сделать раньше, если бы, во-первых, нам повезло с человеческим фактором, и, во-вторых, если бы коррупционная клановая система, с которой мы боремся, не была столь мощной. Это огромное, глобальное противостояние. Его не всегда видно в медиа. Но истоки такого противостояния — и против ментов в БЭБ, и против налоговых уклонистов и коррупционеров в игорном бизнесе, и против черных табачников и контрабандистов — вы можете видеть на страницах телеграм-каналов, где систематически публикуется информация о заказных кампаниях против меня и коллег из комитета. Мы обязательно доведем это до конца. Не остановимся, несмотря ни на какое сопротивление. Единственное, что может у них получиться, это немного затянуть процесс, чем они и занимаются сейчас.

Об игорном рынке

Какова ситуация с разработкой Государственной системы онлайн-мониторинга (ГСОМ)? Что дальше?

— Возбуждено уголовное дело по факту срыва введения Государственной системы онлайн-мониторинга бывшим министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым, нынешним и.о. министра цифровой трансформации Александром Борняковым и их "реформаторской" командой. Они с 2022 года занимаются этой проблемой. И я убежден, что благодаря коррупционной составляющей они блокировали и блокируют внедрение Государственной системы онлайн-мониторинга. Более того, я убежден, что это умышленное действие. То есть здесь нет ничего случайного. Это не непрофессионализм или неловкость, это не тупость — это умышленный саботаж выполнения нормы закона. Такие действия направлены на то, чтобы игорные заведения не платили в государственный бюджет столько, сколько они должны платить.

Убежден, что Генеральная прокуратура привлечет к ответственности преступников. И убежден, что они должны быть лишены должностей уже сейчас.

Недавно на заседании вашего Комитета было принято решение о несоответствии своим должностям и.о. главы Минцифры Александра Борнякова и руководителя государственного агентства "ПлейСити " Геннадия Новикова. Что дальше?

— Соответствующие решения должен принимать Кабинет Министров. Подавляющее большинство министров в правительстве разделяют мою позицию. Ожидаем принятия решения, потому что Федоров делает все возможное, чтобы удержать эту кормушку. Я думаю, что у нас есть здоровые силы в Кабинете Министров и парламенте, которые должны объединиться, чтобы не дать возможность во время войны воровать деньги у государства.

Во время одного из наших с вами предыдущих интервью в октябре 2025 года вы объясняли отсутствие результатов Михаила Федорова на ниве внедрения Государственной системы онлайн-мониторинга, в частности, тем фактом, что агентство ПлейСити запустилось только в мае того года. Сейчас ваша позиция ужесточилась. Правильно ли я понимаю, что вы уже не сомневаетесь, что на самом деле является причиной затягивания с введением ГСОМ?

— Прошло время и произошли определенные события, свидетельствующие, что это не просто бездействие. Это умышленные действия. Если это умышленные действия, то у них должны быть мотивы. Каков может быть мотив у чиновника, не исполняющего свои обязанности в интересах частных структур? Я далек от мысли о том, что умысел может мотивироваться "любовью к искусству". Наверное, речь должна идти о более приземленных вещах.

В Государственном бюджете на 2026 год не заложены средства для финансирования разработки Государственной системы онлайн-мониторинга. Сколько мы говорили, сколько бились вокруг этого… А у них хватает наглости в бюджете-2026 даже не предусмотреть деньги на разработку. При этом предусматривают миллионы гривен на сопровождение не введенной в эксплуатацию системы. Они чувствуют себя настолько дерзко и нагло, что это точно не недоработка. Это реальный умысел, направленный на причинение вреда государству.

Год назад полномочия КРАИЛ разделили между Минцифры и ПлейСити. Было ли это решение верным?

— Происходит то же, что и с БЭБ — один в один. По аналогии, как в свое время в БЭБ был назначен руководителем выходец из налоговой милиции, так же руководителем в ПлейСити был назначен выходец из КРАИЛ. Решение о ликвидации беспомощного органа было верным, но любое решение можно исказить на уровне исполнителей. Это и вышло.

И речь не только о ГСОМ. Пока ПлейСити не наложило ни одного штрафа на представителей игорного рынка, например, за нарушение законодательства о рекламе. Вместо введения действенного лимита на игру для игроков — чистая имитация, когда этот лимит имеет право устанавливать сам игрок. Это точно в интересах игорных заведений сделано — это же очевидные вещи.

Сейчас имитируется бурная деятельность по ограничению игры военнослужащими. Предлагают ограничивать игру военнослужащих согласно реестру военнослужащих. А такого реестра еще нет и неясно, когда он появится.

А лотерейный конкурс? Ну это же просто ужас! Конкурс был фактически симитирован. Лицензии получили монополисты, работавшие на рынке.

И это не редкие случаи коррупции. Я готовлю еще по крайней мере два обращения в Генеральную прокуратуру по поводу других преступлений.

ПлейСити в свое время получило от Государственного бюро расследований документы, свидетельствующие о наличии российских корней у владельцев букмекерской компании Favbet и оператора лотерей "Патриот". А компании продолжают работать.

ПлейСити принимает решение о лишении лицензии компании "Патриот" и в нарушение Закона предусматривает 30 дней на вступление в силу решения, хотя факт наличия российского владельца у компании является основанием для аннулирования лицензии сразу. Зачем это делается? Для того, чтобы дать владельцам компании возможность пойти в суд и через суд остановить решение ПлейСити. Это просто имитация. Они просто договариваются с этими чертями — одни черти с другими чертями.

В продолжение темы детенизации — проблемы с введением "еАкциза": что там не так и кто виноват?

— Введение электронного акциза полностью сорвано. Два с половиной года разрабатывалось программное обеспечение — в результате ПО не разработано.

Кто именно в этом виноват?

— Лично Федоров. Они сорвали реформу. Пошли потом на повышение — Федоров и его заместитель Алексей Вискуб, отвечавший за это направление работы. После срыва реформы они обратились к нам с просьбой, чтобы мы отсрочили сроки введения еАкциза. Мы отсрочили до 1 ноября этого года.

И вот ко мне обращается бизнес и сообщает, что до сих пор ничего не сделано. На днях мы встречались с Европейской бизнес-ассоциацией, там были производители алкоголя и табака. Так вот — они просто плачут. Потому что эти бестолочи отгрузили им неработающее программное обеспечение. И не реагируют на замечания рынка. У бизнеса должно быть по закону 10 месяцев на тестирование, но тестирование чего-то работающего. Это просто кошмар.

Поэтому я не знаю даже, что делать с ними, потому что на самом деле бизнес шокирован, мы шокированы все. Это тотальное разочарование в том мифе, который Миша (Федоров — Ред.) создавал с 2019 года как эффективный менеджер. Он, к сожалению, эффективным был только в Инстаграме и занимался, как оказалось, только собственным пиаром.

Кстати, я очень благодарен вашему изданию за эти вопросы о команде Федорова. Ибо когда я вынужден был поднять вопрос публично, я столкнулся с тем, что пиар-составляющая у него работает гораздо лучше, чем его ПО. Настолько хорошо, что ведущие СМИ не берут в отношении него негативную информацию, даже если она является правдой. Они просят убрать "неудобные вопросы"...

Это дает ему возможность не делать реальные вещи, за которые он отвечает, и сложное "взрослое" программное обеспечение — не "Дія", достаточно простое программное средство, а реальное программное обеспечение — вообще не внедрялось министерством.

А что изменится в ноябре? Чего вы ждете?

— Мы приняли решение, что раз в две недели будем собираться и делать срез того, что происходит с этой программой. Попробуем все же как-нибудь наладить этот процесс. Я попробую привести в сознание это бестолковое министерство.

О рынке капитала в Украине

Как вы оцениваете процессы, происходящие в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, в частности, смену главы Комиссии?

— Слишком рано подводить итоги.

Но мы внесли на этой неделе в Верховную Раду законопроект о секьюритизации активов. Это масштабный документ, который мы разрабатываем вместе с Национальной комиссией. Предыдущий состав Нацкомиссии не мог его разработать несколько лет. Сегодня, уже на четвертый месяц от назначения нового главы, мы вносим этот законопроект.

Он достаточно качественный. Это крупная реформа, направленная на обеспечение стабильности кредитных отношений, создание дополнительных инструментов привлечения средств, оживление фондового рынка. И нам он очень необходим для того, чтобы запустить программу строительства жилья на миллион квартир.

Говорить о результатах работы обновленного руководства НКЦБФР бесспорно рано. Но я привел этот пример для того, чтобы вы поняли, что там что-то положительное началось. И обратите внимание — никаких презентаций, никаких быстрых побед, никаких ярких лозунгов. Идет кропотливая работа, которая, я верю, конвертируется в результат.

На выходе у нас уже есть законопроект о негосударственных пенсионных фондах. Два года он разрабатывался НКЦБФР и ничего вообще не происходило.

Знаю, что комиссией готовится ряд предложений по дерегуляции эмиссии и обращения ценных бумаг. Они представят этот законопроект вскоре нашему комитету.

Работает НКЦБФР над разработкой законопроекта об инвестиционных счетах.

Насколько я помню, эта работа началась еще при предыдущем руководстве НКЦБФР.

— Да. Но были только разговоры, презентации. Всё так, как у Федорова было. То есть никаких реальных шагов.

Здесь же что-то по крайней мере начинает происходить, и это вселяет надежду. Я не могу сказать, что там есть какие-то победы. Побед точно еще нет, но есть определенные реальные шаги.

О новой программе льготной ипотеки

Расскажите, пожалуйста, о программе льготной ипотеки, о которой вы упомянули. Вы заявляли, что она должна стать более масштабной и успешной, чем "єОселя".

— "єОселя", к сожалению, является неуспешной программой. Потому что у нас есть только 25 тысяч договоров за всю историю "єОселя" с октября 2022 года. А заявок у нас минимум полмиллиона. Понимаете, у нас люди не получают жилье по программе "єОселя", потому что в программе есть целый ряд предохранителей. Программа имеет ряд проблем, не позволяющих ее масштабировать. Плюс, бесспорно, "єОселя" ограничена объемом бюджетного финансирования. Именно поэтому мы приступили к разработке новой программы льготной ипотеки.

Во-первых, мы нашли необходимую ликвидность на фондовом рынке. Нашли ликвидность в банковском секторе, ликвидность как помощь от партнеров. Плюс — средства от ОВГЗ.

Программа находится на этапе обсуждения со строительной отраслью. Мы хотим понимать потенциал строительной отрасли, понять их предложения, требования, чтобы эта программа реализовалась.

И третьим этапом будет обсуждение этой программы с органами местного самоуправления, потому что без градостроительства эта программа тоже не заработает.

Программа очень проста — это доступное качественное жилье для всех наших людей. Она будет распространяться на ВПЛ, военных, медиков, учителей, многодетные семьи, семьи с инвалидами… Она будет предусматривать кредиты под 3% годовых сроком до 25 лет с первым взносом от 10%. Цифры могут меняться. По крайней мере, мы ставим себе такую политическую задачу.

Кто разрабатывает эту программу?

— Во-первых, премьер-министр. Также привлечены все профильные министерства, в том числе Минфин и Минэкономики, Нацбанк. Парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике является координатором этого процесса.

А где гарантия, что необходимые для реализации программы средства реально привлечь на рынке капитала, от банков, ОВГЗ и партнеров?

— Это и есть наша работа — обеспечить эти ресурсы. Нужна только политическая воля для этого и, безусловно, большая организационная составляющая. Организационной составляющей мы занимаемся сейчас.

О накопительном пенсионном страховании

Многолетние разговоры о необходимости пенсионной реформы и внедрении накопительного пенсионного страхования — актуально ли это сейчас? Есть ли для этого ресурсы? Есть ли политическая воля? Когда это может стать реальностью?

— Это затребовано уже года два. Мы завершаем подготовку соответствующего законопроекта.

Что там будет прописано?

— Правовой статус негосударственных пенсионных фондов, их регуляторка.

Правильно ли я понимаю, что это все должно быть связано с реформой рынка капиталов?

— Да, это одна из составляющих реформы фондового рынка. Кроме того, это напрямую связано с жилищным строительством. Потому что, если мы не запустим негосударственные пенсионные фонды, то не привлечем на рынке длинные деньги. А длинные деньги нам нужны для жилищного строительства.

На каком временном горизонте может быть принят этот законопроект?

— Буду делать все возможное, чтобы до конца года оба законопроекта — и о секьюритизации активов, и о негосударственных пенсионных фондах — были приняты в целом.

В случае принятия, могут ли они вступить в силу еще во время войны?

— Я хочу, чтобы мир наступил уже сейчас. Но состояние войны не является препятствием для того, чтобы они вступили в силу.

Что с законопроектом о легализации криптовалют?

— Хорошо, что вы вспомнили. Я из-за этих налоговых законов немного забыл об этом. Но сейчас все получат наставление о необходимости оживить процесс.

А от кого там зависит оживление?

— В комитете есть рабочая группа, которая занимается этим законопроектом. Они должны дать Комитету окончательный вариант с решенными определенными политическими вопросами, по которым не смогли договориться. И тогда мы уже упакуем законопроект в окончательную редакцию и направим в зал. В моей картине мира это должно было состояться в апреле. Сейчас попытаемся наверстать.

А какие там проблемные политические вопросы?

— Там есть определенные противоречия по регулированию рынка, касающиеся распределения полномочий между Национальным банком и НКЦБФР. С одной стороны, они технические, а с другой — важные. Нацкомиссия требует, чтобы для криптобирж были особые правила валютного регулирования. Нацбанк желает это регулировать без помощи других. А если он будет регулировать это самостоятельно на общих началах, то у нас не будет рынка криптовалюты. Нужны какие-то смягчения.

Нерешенным сейчас остается вопрос о правилах авторизации бирж, работающих в Евросоюзе. Никто, безусловно, не хочет заставлять их проходить девять кругов ада в Украине, чтобы они здесь регистрировались заново. Они этого просто не будут делать. Мне кажется, что стоит взять сам факт их регистрации за границей и просто по заявочному принципу или какой-нибудь другой процедуре зарегистрировать их здесь, в Украине.

Кто-то должен взять на себя политическую ответственность за эти вопросы.

О кредитовании экономики

Недавно ваш парламентский комитет договорился с НБУ, что регулятор подготовит предложения по увеличению доли кредитного портфеля банковского сектора в ВВП. НБУ подготовил предложения?

— Я не доволен теми предложениями, которые подготовил Национальный банк. Я считаю, что, к сожалению, Андрей Григорьевич Пышный не смог решить проблему дешевых денег в Украине.

Какие предложения подготовил Нацбанк?

— Среди предложений, например, — введение ряда требований к банкам в соответствии с нормами ЕС, сохраняя способность банков кредитовать. Такое впечатление, что они хотят вступить в ЕС отдельно от страны. Все самые жесткие требования, которые есть в ЕС, новейшие требования к банковской сфере, они хотят ввести.

Зачем это нужно во время войны — непонятно. Чтобы отчитаться, что мы передовой Нацбанк, и получить грамоту на очередном банковском сборище как лучший банкир галактики? А после этого — хоть трава не расти. Вот такое прекрасное, сногсшибательное предложение.

Далее — усиление защиты профессиональной тайны с целью получения статуса эквивалентности регулирования нормам ЕС в дальнейшем.

Актуализация подходов к оценке рисков финансирования специализированных проектов. Это нормальное предложение, но оно ничего не решает.

Внедрение ипотечной директивы ЕС. Смотрите, у нас нет ипотеки, а ипотечная директива есть? Сначала ипотекой нужно заняться, чтобы ипотека была немного больше, чем программа "єОселя". Ипотека мертва.

А у них все классно, они ипотечную директиву имплементируют. Ну серьезно? Это для того, чтобы рынок развивался? Или чтобы его никогда здесь не было?

У нас уровень проникновения чистых кредитов бизнеса в ВВП в 2025 году —9,8%. В 2018 году этот показатель равнялся 25,8%. В 2022 году — 15,3%. То есть, точно мы имеем очень слабые показатели. Чтобы перезагрузить рынок кредитования, банки должны изменить свою политику и максимально масштабировать кредитные продукты. В первую очередь — для бизнеса.

Но банки этого не делают. Я знаю конкретные примеры конкретных банков, где есть указание от собственников не кредитовать. А зачем нам такая банковская система, просто закупающая депозитные сертификаты НБУ?

Вы предлагаете продолжить применять для банков 50% налога на прибыль и в 2027 году. Банки прогнозированно против. На какую сумму дополнительных поступлений в бюджет рассчитываете?

— По результатам налогового периода 2024 года мы собрали в государственный бюджет дополнительно более 52 млрд грн. В бюджете 2025 года учтено не менее 30 млрд грн. Я думаю, что такие суммы мы точно соберем, а в следующем году соберем еще больше.

На что мы обратили внимание в контексте налогообложения банков? Доходы банков стабильно растут. В 2025 году 60 банков задекларировали 579,3 млрд грн, что на 14,2% больше по сравнению с 2024 годом и на 30% больше, чем в 2023-м.

Налог на прибыль показывает мощный результат. В 2023 году — 79,8 млрд грн, 2024 год — 95,6 млрд грн, 2025 год — 85 млрд грн.

Важно понимать, что в 2023 и 2024 годах действовала ставка налога 50% без учета убытков, а в 2025 году — 25% с учетом убытков. То есть в 2025 году налоговая база объективно уменьшилась.

Чистая прибыль банков за 2025 год составила 126 млрд грн, что на 39,5% больше, чем в 2024 году, или на 64% больше по сравнению с последним довоенным годом, когда банки облагались налогом на общих основаниях. Основным источником этих доходов является рост чистых процентных доходов, львиную долю которых обеспечили сделки с государственными ценными бумагами и депозитными сертификатами НБУ. Это фактически безрисковые операции для банков, прибыль по которым обуславливается значительным объемом свободной ликвидности, которую НБУ должен связывать, чтобы она не шла на валютный рынок и не давила на цены.

Введение дополнительного налогообложения банков, безусловно, влияет на способность банков наращивать капитал. Но, ввиду высокой доходности, показатели капитализации банков находятся в норме. Так, на 1 марта 2026 года показатель достаточности регулятивного банковского капитала равнялся 15,8%, при нормативе не менее 10%. Показатель достаточности капитала первого уровня — 15,5%, при нормативе 7,5%. Рентабельность банковского капитала на конец 2025 года — 30%. Это втрое превышает аналогичный показатель для банков в зоне евро.

В 2025 году НБУ провел стресс-тесты 21 крупнейшего банка, занимающих 90% рынка. В результате банковская система продемонстрировала гораздо лучшую готовность к риску, чем в довоенный период.

Так что налог для банков будем повышать.

Как продление периода действия 50% налога на прибыль банков повлияет: на их ресурсы поддержки госбюджета через покупку ОВГЗ и на инвестиционную привлекательность банковского рынка (на фоне старта отбора советника по продаже Укргазбанка и Сенс Банка)?

— Мы все контраргументы Национального банка опровергли реальной практикой применения наших законов. Три года действуют мои законы. И три года мы получаем дополнительный немалый ресурс от банков. В течение всего этого периода банки продолжают приобретать ОВГЗ и депозитные сертификаты. И три года подряд состояние банков улучшается.

Никаких контраргументов относительно нестабильности банков или уменьшения их капитала просто не существует, потому что у банков есть немалый запас прочности. И налог абсолютно мотивирован.

Если говорить о возможной продаже государственных банков, то следует напомнить, что каждый раз мы принимаем решение только на год и исключительно исходя из результатов деятельности банков за предыдущий год.

О (не)пользе простых решений сложных проблем

Возвращаясь к вашей недавней публичной дискуссии с совладельцем "Новой почты" Владимиром Поперешнюком: почему, по вашему мнению, не работают простые решения по наполнению государственного бюджета во время войны?

— Простые решения сложных проблем не реализуются, потому что их нет. Мы с вами можем сколько угодно верить в волшебных фей, вечную любовь, денежные деревья — это определенный жизненный выбор. А можем быть взрослыми. Такие вот два пути. Первый путь — это путь Поперешнюка. А второй путь — это мой путь. Мне кажется, что я достаточно четко, на цифрах объяснил абсурдность всех предложений Поперешнюка.

При этом я понимаю Поперешнюка, являющегося сторонником ультралиберальной идеологии, которая предполагает, в частности, что государства в идеале вообще не должно быть. А если оно есть, то оно не должен заниматься ни образованием, ни здравоохранением, ни социалкой. Этим всем должен заниматься рынок, частный капитал, свободная конкуренция и равенство возможностей. Это прекрасный подход, единственным недостатком которого является то, что он не существует в реальной жизни, а лишь в фантазиях известных анархистов-романтиков (Прудона, Кропоткина и др.), труды которых сто лет назад были опровергнуты.

В реальной жизни нет ни идеального равенства возможностей, ни идеальной свободной конкуренции, ни чистого рынка. Все это существует не в чистом виде и требует корректировки институтами, которые, да, несовершенны, не идеальны, но полезны и реальны. К ним относятся и правительство, и налоги.

Но еще одно, на что следует обратить внимание в предложениях Поперешнюка, это то, что они подаются манипулятивно и не полно. Если ты предлагаешь отменить налоги — это прекрасное популярное предложение. Но если ты взрослый человек, ты должен давать его в комплексе с предложением пропорционального сокращения расходов на армию, образование, медицину, чтобы люди, с восторгом воспринимающие первое, оценили и следствие "реформы" на себе.

Потому что может так получиться, что в мире без налогов выгодоприобретателем будет Поперешнюк, а не его подписчики. И всего лишь в течение короткого времени, ровно до тех пор, пока к нему придут его коллеги-анархисты с предложением "взять и поделить".

О социальных инициативах

Законопроект об отмене ВИП-пенсий №12278 был принят в первом чтении год назад. Каковы перспективы его принятия во втором чтении?

— Вопрос клановых пенсий — одна из самых ярких иллюстраций мощности клановой системы, которая сегодня существует в нашем государстве. Некоторые касты имеют феодальные привилегии, которые мы не можем отменить, несмотря на очевидную справедливость наших требований.

Законопроект №12278 направлен на отмену спецпенсий для прокуроров, поскольку это единственная категория вип-пенсионеров, которые могут одновременно продолжать работу и получать пенсию за выслугу лет.

Также в нашем законопроекте:

— отмена VIP-пенсий: отменяются специальные условия перерасчета пенсий прокуроров, позволяющие автоматическое повышение при росте зарплат действующих работников;

— меняются условия выплаты: пенсия за выслугу лет выплачивается только после увольнения из органов прокуратуры;

— стаж и возраст: для назначения пенсии требуется наличие 25 лет общего стажа, из которых 15 лет — в прокуратуре;

— меняются правила индексации: прокурорские пенсии будут ежегодно индексироваться на общих основаниях (с 1 марта), как у обычных граждан.

Пенсии по инвалидности переводятся на общие правила, без отдельных "бонусов".

Этот законопроект на апрель 2026 года прошел повторное первое чтение (15 апреля 2025 года) после провала первой попытки. И, очевидно, потребность в его принятии высока. Это ведь первый шаг к приведению таких специальных пенсий к общим правилам, который позволит так же унифицировать и другие специальные пенсионные права.

Даже если конкретно этот законопроект не будет иметь большого экономического эффекта (эта категория в системе спецпенсий не значительна), то он будет иметь большой эффект, связанный со справедливостью. Ибо, наконец, будет унифицирован с общими стандартами и возраст выхода, и индексация.

Конечно, проект тормозят те силы, которые заинтересованы в сохранении привилегий и преимуществ в пенсионном обеспечении.

Убежден, что его принятие зависит от политической воли и способности собрать необходимые 226+ голосов, поскольку тема "ВИП-пенсий" вызывает активные дискуссии в парламенте. В этом вопросе можно очень четко проследить, какие политические силы декларируют свои демократические ценности только на бумаге, а кто действительно пытается проломить стену многолетнего сопротивления и круговой поруки.

Очень надеюсь, что в ближайшее время найдется достаточное количество депутатов, которые смогут прекратить "пенсионную кастовость" в Украине.

О влиянии мирового топливного кризиса на Украину

Как мировой топливный кризис влияет и повлияет на ситуацию в Украине? Как это повлияет на доходы государственного бюджета (например, через налоги и акцизы на топливо)?

— Конечно, отрицательно.

Высокие цены на энергоносители еще никогда не стимулировали рост экономики, кроме стран, в которых экономика базируется на получении доходов от добычи углеводородов, переработке и продаже нефтепродуктов или газа.

Будет ухудшаться внешнеторговый баланс. В прошлом году в Украину импортировали товаров на сумму $84,8 млрд, а экспортировали всего на $40,3 млрд.

Топ-3 позиций импорта:

— машины, оборудование и транспорт — $34,1 млрд;

— продукция химической промышленности — $12,5 млрд;

— топливно-энергетические ресурсы — $10,5 млрд.

Третья из этих статей импорта вырастет автоматически на каждой тонне и кубометре, но и у первых двух импорт будет стоить дороже из-за того, что в каждой из них энергоресурсы также сидят в себестоимости. И здесь не радует, что бюджет может получить дополнительные поступления от ввозной пошлины или импортного НДС.

Из-за ухудшения торгового баланса мы будем ощущать еще более сильное давление на гривну.

Есть серьезные риски дальнейшего замедления темпов восстановления экономики, которое наблюдалось и в предыдущие два года. В 2025 году правительство планировало +2,7%, а по предварительной оценке вышли всего на 1,8%. На 2026 год прогноз — (+)2,4%, однако в январе-феврале минус 1,2%.

Сохранение высоких цен на топливо и рост себестоимости отечественной продукции повлечет плюс несколько процентов к прогнозируемой инфляции, и она может вновь стать двузначной.

Мы можем ожидать ухудшения ситуации в реальном секторе экономики, в частности в промышленности, где в начале года в январе-феврале имеем падение по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 4,6% (в прошлом году этот сектор также завершил в минусе — (-)2,4%). Сокращение доходов приведет к уменьшению налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.

Можно ли уже сейчас оценить возможное соотношение будущих дополнительных налоговых поступлений от продажи топлива (дорожающего) с расходами на топливный кэшбек?

— Такое моделирование сложно сделать, поскольку оно зависит не от природных факторов, а, прежде всего, от одного большого геополитического — войны на Ближнем Востоке.

Сколько она продлится? Чем закончится? До какого верхнего предела могут дойти цены на нефть и газ и сколько там продержаться? До какого уровня цены могут упасть, если все завершится более или менее благополучно?

Сегодня мы живем в той глобальной искаженной реальности, когда в течение одной недели можем услышать весь спектр заявлений — от того, что в ближайшие сутки одна целая цивилизация будет уничтожена, до того, что война завершена, все цели иранской специальной операции достигнуты. Позавчера могли услышать, что Ормузский пролив на следующий день будет разблокирован, а через сутки — получить кроме иранской еще и вторую, американскую блокаду судоходства.

Пока сегодня пострадавшие страны Персидского залива ищут пути, которые позволят возобновить отгрузку нефти и газа и необходимую инфраструктуру для этого, в Иране в то же время ищут пути, как эту инфраструктуру уничтожить, засорить морские коридоры минами и заблокировать еще один пролив.

Сегодня один пост от Президента США может качать рынок на 15-20 долларов за баррель вверх, а другой пост — на столько же вниз.

Поэтому может быть и увеличение поступлений в наш бюджет, как говорится, "в моменте", и сокращение — в дальнейшем, с определенным лагом, из-за ухудшения экономики многих производств и экономики страны в целом.

Длительный период высоких цен может отразиться и на потребительских привычках, когда человек, для которого пользование собственным транспортом не является критическим из-за наличия альтернатив, может сократить число поездок или отказаться от какого-либо количества поездок при достижении стоимости бензина определенной "сихологической отметки", даже с учетом кэшбека.

Этот кэшбек — пример такого "простого решения", о котором мы сегодня говорили. В свое время очень большие надежды возлагали на Национальный кэшбек как ключевой способ стимулирования развития и поддержки украинского товаропроизводителя, а по факту оказалось, что его эффект — на порядок меньше даже обычной статистической погрешности.