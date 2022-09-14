Гигаватт на экспорт. Как правительство хочет сохранить экспорт электроэнергии в ЕС в условиях войны и без крупнейшей электростанции

Несмотря на потерю значительной части энергогенерирующих мощностей, украинское правительство хочет поддержать союзников с ЕС во времена энергетического кризиса и нарастить экспорт электроэнергии в ЕС до 1 ГВт. Хотя в прошлые годы в отопительный сезон украинская энергосистема периодически нуждалась в аварийной помощи, сейчас увеличение импорта может стать возможным из-за существенного падения внутреннего потребления.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Несмотря на потерю значительной части энергогенерирующих мощностей, украинское правительство хочет поддержать союзников с ЕС во времена энергетического кризиса и нарастить экспорт электроэнергии в ЕС до 1 ГВт. Хотя в прошлые годы в отопительный сезон украинская энергосистема периодически нуждалась в аварийной помощи, сейчас увеличение импорта может стать возможным из-за существенного падения внутреннего потребления.

11 сентября была остановлена Запорожская атомная электростанция , которая прошлой зимой генерировала 55% всей электроэнергии в Украине . Полная остановка ЗАЭС нужна для обеспечения физической безопасности атомной станции, поскольку работающая АЭС, находящаяся в зоне военного риска, может стать причиной техногенной аварии в которой россияне традиционно обвинят Украину.

Конечно удачное контрнаступление Вооруженных сил Украины дает повод для оптимизма и надежды на то, что ЗАЭС могут уволить еще до начала отопительного сезона. Однако в случае, если Энергодар, в котором находится станция, не удастся уволить в ближайшее время, Украина рискует вступить в холодное время года без наибольшей электростанции. Здесь следует упомянуть, что в прошлые отопительные сезоны украинская энергосистема традиционно сталкивалась с аварийными отключениями и выпадением из системы гигаваттов электроэнергии. Еще одной традицией в украинской энергетике стали риски веерных отключений и дефицит угля на складах ТЭС чуть ли не каждую зиму. Конечно, сейчас правительство пытается учесть риски отопительного сезона и уже полностью запретило экспорт угля . Однако в условиях полномасштабной войны кроме рисков экономических есть риски сугубо военного характера, такие как обстрелы критической инфраструктуры .

В этих условиях правительство планирует увеличить экспорт электроэнергии в Польшу в 5 раз. С одной стороны, это позволит получить определенные поступления в бюджет путем аукционов на межгосударственные пересечения и дохода государственного трейдера электроэнергии . С другой стороны, это создаст позитивный имидж Украины, которая, несмотря на войну, помогает электричеством и углем союзной Польши во времена энергетического кризиса. Вместе с этим потери значительны генерирующим мощностям на оккупированных территориях, а также указанные выше военные риски могут поставить крест на планах правительства по увеличению экспорта электроэнергии.

Риски дефицита в энергосистеме

Журналист Игорь Маскалевич говорит, что ЗАЭС, несмотря на оккупацию, давала в Объединенную энергосистему Украины 2 тысячи мегаватт. После отключения ЗАЭС энергосистему можно будет балансировать, но это будет сложнее.

“Прежде чем похолодает, до ноября все будет более-менее нормально и Украина сможет экспортировать электроэнергию, но когда придут холода, экспорт будет под вопросом. Наиболее критическим временем будет январь-февраль, когда частично иссякнут запасы газа на украинских ПХГ, давление в газохранилищах будет меньше и подъем газа будет также меньше. Тогда вырастет и потребление электроэнергии”, – говорит Маскалевич.

Он говорит, что без ЗАЭС в структуре украинской атомной генерации еще остаются 9 энергоблоков из 15. Однако они работают без резерва, поэтому при аварийном отключении генерирующих мощностей их нечем будет заменить. Также будет многое зависеть от количества российских ракет. При прилетах на ТЭС и ТЭЦ эти мощности также будут выпадать из энергосистемы, поэтому вполне вероятно, что Украина столкнется с дефицитом электроэнергии и будет вынуждена наоборот импортировать ее из ЕС.

“Дефицит может составить 1-1,5 ГВт. Хотя на самом деле единственной цифры не существует и все будет зависеть от погоды. Теплую зиму мы переживем без существенных проблем, однако в случае морозов будет гораздо хуже”, – отмечает журналист.

Дефицита может и не быть из-за значительного падения потребления

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, наоборот, считает, что Украина сможет балансировать энергосистему без ЗАЭС.

В последнее время на Запорожской АЭС работало не более 2 из 6 реакторов. Причем подача электроэнергии осуществлялась нерегулярно из-за постоянных обстрелов линий электропередач, связывающих эту станцию с Объединенной энергосистемой Украины. Кроме того, часто выходила из строя линия, обеспечивающая энергосистемой саму станцию, и все это сформировало достаточно большие риски дальнейшей работы этого объекта в составе объединенной энергосистемы. Поэтому сейчас рассматривается вопрос о холодной остановке всех реакторов станции, как того требуют требования физической безопасности этого объекта. То есть станция будет выводиться из эксплуатации и рассчитывать на генерируемую ей электроэнергию было бы слишком оптимистично”, - говорит Рябцев.

По его словам, несмотря на остановку ЗАЭС электроэнергии, Украине будет хватать в первую очередь из - за падения потребления электроэнергии бизнесом .

Треть промышленности фактически уничтожена, а оставшаяся работает с пониженными мощностями . Главные потребители электроэнергии металлургия, машиностроение и химическая промышленность фактически стоят. Поэтому, конечно, они не потребляют электроэнергию.

Кроме того, следует учитывать значительное количество внутренних переселенцев и беженцев. Страну покинуло около 10 миллионов украинцев. Это означает, что электроэнергию перестанут потреблять миллионы домохозяйств”, - говорит Рябцев.

По его словам, из-за этих факторов дефицита электроэнергии в Украине не будет, а правительственные планы по наращиванию экспорта электроэнергии до 1 ГВт вполне реальны.

Украине важно сохранить экспорт электроэнергии в ЕС по политическим причинам

Эксперт "Центра Разумкова" Максим Белявский говорит, что в текущих условиях Украине крайне важно усилить свою экспортную роль в части поставок электрической энергии и на это есть несколько причин.

По геополитическим мотивам Украине крайне важно демонстрировать энергетическую солидарность с ЕС, что позволит поддерживать должную температуру санкций и соответственно давление на агрессора.

Кроме того, экспорт электроэнергии принесет в страну дополнительные валютные поступления, которые так или иначе будут сдерживать инфляцию национальной валюты.

Есть также техническая причина сохранения экспорта электроэнергии, которая заключается в необходимости продолжения синхронизации энергосистемы Украины с ЕС через расширение квот на экспорт/импорт электроэнергии. От трансграничных мощностей зависит и уровень аварийной помощи в случае внештатной ситуации”, - говорит Белявский.

Он отмечает, что из-за вышеприведенных факторов экспорт электроэнергии будет осуществляться несмотря на военные риски.

Однако дальнейшая интеграция Украины в европейский энергорынок может остановиться, поскольку энергорынок ЕС работает по четким регуляторным правилам: недискриминационность, пропорциональность, прозрачность и последовательность.

“На данном этапе нам крайне важно сделать ревизию регуляторных подходов относительно энергорынка Украины и в случае выявления искажений, - откалибровать в соответствии с лучшими практиками ЕС. То есть, участники энергорынков, как в Украине, так и в ЕС, должны говорить на одном языке - и не упираться в искусственные ограничения или чувствовать на себе дискриминационные условия. Это очень важный нюанс, прежде всего, в процессе послевоенного восстановления. Каждый день промедления – это недополученная гривна инвестиций. Поэтому важно, чтобы модель отечественного энергорынка и, в частности, механизм экспорта электроэнергии был максимально прозрачным и недеформированным», - говорит Белявский.

Проблемы, которые могут помешать дальнейшей интеграции Украины в европейский энергорынок традиционны для нашей страны - коррупция, зарегулированность рынка и соответственно потеря его финансовой ликвидности. В качестве примера последнего он отмечает попытки откорректировать финансовые потоки на энергорынке через предоставление преференций отдельным трейдерам, отмену подходов RAB-регулирования, снижение зеленых тарифов, которые имеют место в Украине и сейчас.