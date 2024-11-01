На Запорожской АЭС обнаружили утечку воды на одном из реакторов

На одном из реакторов временно оккупированной Запорожской АЭС обнаружили утечку воды, ведутся ремонтные работы.

Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства по атомной энергии.

Отмечается, что 29 октября эксперты МАГАТЭ получили информацию об утечке воды в системе теплоносителя одного из шести реакторов Запорожской АЭС. Оккупанты приступили к ремонтным работам. В настоящее время идет радиографическая проверка сварных швов.

"Мы продолжим внимательно следить за этой проблемой. Хотя мы не видим никаких непосредственных проблем для ядерной безопасности", – заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, этот блок, как и пять других реакторов ЗАЭС, находился в режиме холодной остановки, не производя электроэнергию для сети. Ожидается, что работы будут завершены до конца этой недели.

"Частые сообщения о беспилотниках, летающих вблизи атомных электростанций, продолжают оставаться источником глубокой обеспокоенности ядерной безопасностью. Как мы неоднократно заявляли, любая военная деятельность вблизи атомных электростанций является потенциальным риском", — подчеркнул Гросси.

Беспредел российских оккупантов на ЗАЭС

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из — за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности .

За это время россияне неоднократно нарушали принципы ядерной и радиационной безопасности, в частности, миновали территорию станции, не допускали к работе квалифицированный персонал, ведут обстрелы с территории объекта и т.д.

Несмотря на то, что с сентября 2022 года на ЗАЭС постоянно находятся представители МАГАТЭ, россияне не прекращают преступные действия и не дают экспертам агентства полного доступа ко всем зонам станции.

Ранее лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин предупредил МАГАТЭ, что Кремль планирует перезапустить находящуюся под российской оккупацией Запорожскую АЭС. Это значительно повышает риск инцидента на крупнейшей атомной станции Европы.

В Министерстве энергетики Украины со ссылкой на главу ведомства Германа Галущенко заявили, что на ЗАЭС нет лицензированного персонала, который мог бы запустить его в работу. Галущенко отметил, что лицензию на эксплуатацию станции имеют исключительно украинские специалисты, которых российские захватчики пока не допускают на ЗАЭС.