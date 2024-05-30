Швеция предоставит дополнительно более 42 миллионов евро для поддержки энергетики Украины

Швеция выделяет Украине дополнительные 42,5 миллионов евро, которые будут направлены в Фонд поддержки энергетики Украины, из них 12,7 миллионов евро поступят через Программу развития ООН в Украине.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Средства будут израсходованы на поставку энергооборудования и восстановления инфраструктуры в Харьковской, Одесской, Николаевской и Киевской областях, в первую очередь для обеспечения энергоснабжения объектов критической социальной инфраструктуры.

"Швеция - надежный партнер Украины в противостоянии российской агрессии. Мы благодарим шведских партнеров за очередной вклад в укрепление нашей энергетической безопасности", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Швеция является одним из самых больших спонсоров Фонда поддержки энергетики Украины. Напомним, 28 мая страна объявила о новом пакете помощи Украине в размере 650 миллионов шведских крон (около 57 миллионов евро), который будет направлен на увеличение мощностей по производству и передаче электроэнергии.

Фонд поддержки энергетики Украины

Напомним, что Фонд поддержки энергетики Украины был создан в 2022 году по инициативе министра энергетики Германа Галущенко и еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Это уникальный механизм для консолидации помощи от партнеров, желающих поддержать украинских энергетиков в обеспечении стабильного энергоснабжения во время военной агрессии РФ.

Недавно в Фонд поддержки энергетики Украины поступил новый вклад от Дании в размере 5,3 млн евро. Перед этим Великобритания объявила о дополнительном вкладе в Фонд поддержки энергетики Украины сумму 23 миллиона евро. Впоследствии об очередном взносе в фонд, который составит 5 миллионов евро, объявила Австрия.

По словам министра энергетики, средства поступали, от разных стран, и фонд накопил более 220 млн евро. Также деньги поступили от Европейской Комиссии, Региональной ассоциации органов регулирования энергетики (ERRA), Регионального центра исследований энергетической политики. США свой первый вклад в Фонд в размере 25 миллионов долларов сделали в ноябре прошлого года.