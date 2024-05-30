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Энергетика
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Швеция предоставит дополнительно более 42 миллионов евро для поддержки энергетики Украины

Швеция предоставит дополнительно более 42 миллионов евро для поддержки энергетики Украины
Швеция предоставит дополнительно более 42 миллионов евро для поддержки энергетики Украины. Фото: Минэнерго

Швеция выделяет Украине дополнительные 42,5 миллионов евро, которые будут направлены в Фонд поддержки энергетики Украины, из них 12,7 миллионов евро поступят через Программу развития ООН в Украине.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Средства будут израсходованы на поставку энергооборудования и восстановления инфраструктуры в Харьковской, Одесской, Николаевской и Киевской областях, в первую очередь для обеспечения энергоснабжения объектов критической социальной инфраструктуры.

"Швеция - надежный партнер Украины в противостоянии российской агрессии. Мы благодарим шведских партнеров за очередной вклад в укрепление нашей энергетической безопасности", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Швеция является одним из самых больших спонсоров Фонда поддержки энергетики Украины. Напомним, 28 мая страна объявила о новом пакете помощи Украине в размере 650 миллионов шведских крон (около 57 миллионов евро), который будет направлен на увеличение мощностей по производству и передаче электроэнергии.

Фонд поддержки энергетики Украины

Напомним, что   Фонд поддержки энергетики Украины был создан в 2022 году   по инициативе министра энергетики Германа Галущенко и еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Это уникальный механизм для консолидации помощи от партнеров, желающих поддержать украинских энергетиков в обеспечении стабильного энергоснабжения во время военной агрессии РФ.

Недавно в Фонд поддержки энергетики Украины поступил новый вклад от   Дании в размере 5,3 млн   евро. Перед этим Великобритания объявила о дополнительном вкладе в Фонд поддержки энергетики Украины   сумму 23 миллиона евро. Впоследствии об очередном взносе в фонд, который составит 5 миллионов евро, объявила Австрия.

По словам министра энергетики,  средства поступали, от разных стран, и фонд накопил более 220 млн евро. Также деньги поступили от Европейской Комиссии, Региональной ассоциации органов регулирования энергетики (ERRA), Регионального центра исследований энергетической политики.   США свой первый вклад в Фонд   в размере 25 миллионов долларов сделали в ноябре прошлого года.

Автор:
Татьяна Гойденко