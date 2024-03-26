"Укрэнерго" запланировало рекордный с начала года импорт электроэнергии

На 26 марта запланирован рекордный с начала года объем импорта электроэнергии. Экспорт не запланирован, сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

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Отмечается, что импорт будет происходить в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы - общим объемом 18649 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1537 МВт.

В Укрэнерго сообщают, что сейчас энергосистема работает стабильно, дефицит не прогнозируется. Энергетики круглосуточно работают над ликвидацией последствий ракетных и дроновых атак россиян. На всех пострадавших объектах идет разбор завалов. Там, где есть разрешение ГСЧС, проводятся аварийно-восстановительные работы.

В частности, в Одесской области специалисты "Укрэнерго" восстановили часть оборудования на одной из пострадавших подстанций. Благодаря этому удалось повысить способность высоковольтных сетей передавать электроэнергию и уменьшить периоды ограничения потребления. Сейчас в городе возобновляется работа около 50% электротранспорта, для бытовых потребителей действуют графики почасовых отключений. Больше информации о расписании отключений можно найти на официальных страницах облэнерго.

"На Хмельнитчине и Кривом Роге ограничения потребления пока нет. Но при увеличении потребления энергетики будут вынуждены применять графики отключений", - отмечают в компании.

Сейчас наиболее тяжелой остается ситуация на Харьковщине. Энергетики работают над поэтапным питанием потребителей по резервным схемам.

Самая масштабная атака на украинскую энергетику

Напомним, ночью 22 марта россияне запустили крылатые ракеты из самолетов Ту-95МС. В результате действий российских террористов зафиксированы повреждения объектов в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях.

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, враг совершил самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время.

"Цель - не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, повлечь за собой масштабный сбой в работе энергосистемы страны. К сожалению, есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях", - подчеркнул Галущенко.

Также российская оккупационная армия 22 марта атаковала крупнейшую ГЭС в Украине – ДнепроГЭС.

Из-за вражеских обстрелов Днепровской ГЭС "Укрэнерго" потеряло еще около 20% регулирующих мощностей. Чтобы возобновить работу станции, сначала необходимо провести анализ поврежденного оборудования.

В результате массированной ракетной атаки страны-агрессора РФ 22 марта также были повреждены объекты Группы "Нафтогаз" и ТЭС "Центрэнерго".

Фото: ua.depositphotos.com