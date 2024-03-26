"Укренерго" запланувало рекордний з початку року імпорт електроенергії

На 26 березня заплановано рекордний з початку року обсяг імпорту електроенергії. Експорт не заплановано, повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

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Зазначається, що імпорт відбуватиметься протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови - загальним обсягом 18 649 МВТ*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 537 МВт.

В "Укренерго" повідомляють, що наразі енергосистема працює стабільно, дефіцит не прогнозується. Енергетики цілодобово працюють над ліквідацією наслідків ракетних та дронових атак росіян. На всіх постраждалих об’єктах триває розбір завалів. Там, де є дозвіл ДСНС, проводяться аварійно-відновлювальні роботи.

Зокрема, на Одещині фахівці "Укренерго" відновили частину обладнання на одній з постраждалих підстанцій. Завдяки цьому вдалось підвищити спроможність високовольтних мереж передавати електроенергію та зменшити періоди обмеження споживанні. Зараз в місті відновлює роботу близько 50% електротранспорту, для побутових споживачів діють графіки погодинних відключень. Більше інформації про розклад відключень можна знайти на офіційних сторінках обленерго.

"На Хмельниччині та в Кривому Розі обмеження споживання наразі немає. Але при збільшенні споживання енергетики будуть вимушені застосовувати графіки відключень", - зазначають у компанії.

Наразі найважчою залишається ситуація на Харківщині. Енергетики працюють над поетапним заживленням споживачів за резервними схемами.

Наймасштабніша атака на українську енергетику

Нагадаємо, уночі 22 березня росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС. Внаслідок дій російських терористів зафіксовані пошкодження об’єктів у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях.

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, ворог здійснив наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.

"Мета - не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни. На жаль, є влучання та пошкодження об’єктів генераціі, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях", - підкреслив Галущенко.

Також російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - ДніпроГЕС.

Через ворожий обстріл Дніпровської ГЕС "Укренерго" втратило ще близько 20% регулюючих потужностей. Щоб відновити роботу станції, спочатку потрібно провести аналіз пошкодженого обладнання.

Внаслідок масованої ракетної атаки країни-агресора РФ 22 березня також були пошкоджені об'єкти Групи "Нафтогаз" та ТЕС "Центренерго".

Фото: ua.depositphotos.com