Запорожскую АЭС снова подключили к энергосистеме Украины

Линия 750 кВ снова снабжает электроэнергией шесть реакторов Запорожской АЭС. Внешнее электроснабжение станции возобновили через два дня после того, как ЗАЭС полностью потеряла доступ к нему.

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Об этом 5 ноября сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Резервная линия 330 кВ, также используемая для поставки электроэнергии из сети, отремонтирована, восстановление электроснабжения началось в пятницу днем, 4 ноября.

После возобновления внешнего электроснабжения ЗАЭС восемь действующих аварийных дизель-генераторов выключили и перевели в режим ожидания.

ЗАЭС лишилась доступа к линии 750 кВ после обстрела со стороны россиян вечером в среду, 2 ноября, а линия 330 кВ также была отсоединена через несколько часов. Обе линии были физически повреждены примерно в 50-60 километрах от станции на территории, контролируемой Украиной.

"До сих пор мужественному коллективу Запорожской АЭС всегда удавалось поддерживать безопасную работу шести энергоблоков. Но так дальше продолжаться не может. Я неоднократно призывал срочно создать безопасную зону вокруг Запорожской АЭС, чтобы предотвратить ядерную аварию. Мы не можем позволить себе больше терять время. Мы должны действовать, пока не поздно", – сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

Заметим, что МАГАТЭ контактирует по вопросам ЗАЭС только с Украиной. Такое обещание Гросси дал президенту Владимиру Зеленскому.

При этом генеральный директор МАГАТЭ проводил консультации и с Украиной, и с РФ по созданию защитной зоны для Запорожской атомной электростанции. Основной опасностью остаются регулярные обстрелы россиянами Запорожской АЭС.