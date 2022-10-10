Из-за ракетных ударов по Украине налоговая ограничила доступ к своим сервисам

Государственная налоговая служба Украины 10 октября временно ограничила доступ к электронным сервисам из-за массированных ракетных ударов со стороны РФ. Об этом сообщила пресс-служба налоговой.

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"Государственная налоговая служба Украины с целью сохранения данных плательщиков информирует, что в связи с массированными ракетными ударами по всей территории Украины 10 октября 2022 года временно ограничен доступ к электронным сервисам", - говорится в заявлении налоговой.

Напомним, утром 10 октября Россия ударила ракетами, по Киеву, Львову, Днепру, Харькову, Житомирской и Сумской областях.

В Житомирской области также россияне нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет.

В связи с многочисленными ударами по инфраструктуре власти обратилась к населению с призывом ограничить потребление электроэнергии в вечернее время, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему и избежать аварийных отключений.

Кроме того, в Государственной службе специальной связи и защиты информации дали несколько советов, как оставаться на связи во время обстрелов и в условиях, когда сеть работает плохо.