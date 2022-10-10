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Через ракетні удари по Україні податкова обмежила доступ до своїх сервісів
Державна податкова служба України 10 жовтня тимчасово обмежила доступ до електронних сервісів через масовані ракетні удари зі сторони РФ. Про це повідомила пресслужба податкової.
"Державна податкова служба України з метою збереження даних платників інформує, що у зв’язку з масованими ракетними ударами по всій території України 10 жовтня 2022 року тимчасово обмежено доступ до електронних сервісів", - йдеться в заяві податкової.
Нагадаємо, зранку 10 жовтня Росія вдарила ракетами, по Києву, Львову, Дніпру, Харкову, Житомирській та Сумській областях. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет.
В Житомирській області також росіяни завдали ракетного удару по енергетичній інфраструктурі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У зв'язку з численними ударами по інфраструктурі влада звернулася до населення з закликом обмежити споживання електроенергії у вечірній час, щоб зменшити навантаження на енергосистему та уникнути аварійних відключень.
Крім того, у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації дали кілька порад як залишатися на зв'язку під час обстрілів та в умовах коли мережа працює погано.