Страховщики повысили цены для танкеров в черноморских портах РФ, – Reuters

Страховые компании сообщили фрахтовщикам суден, работающих в черноморских портах России, об увеличении дополнительных платежей за военные риски. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех трейдеров.

Эта прибавка была введена после начала полномасштабной войны РФ против Украины. А после того, как страна-агрессор в июле 2023-го вышла из зерновой сделки, военные действия в акватории российских и украинских черноморских портов обострились.

По словам трейдеров, платеж за военный риск увеличили с около 1% до примерно 1,20-1,25% от стоимости груза. Это будет означать дополнительные расходы в размере 200 тыс. долларов на один танкер Suezmax (способен перевозить 120 тыс. – 200 тыс. тонн горючего), если российская нефть будет поставляться в Индию. Общая стоимость надбавки составит около 1 млн долларов.

Как отмечает Reuters, это не большая сумма, но она увеличивает общие расходы России на экспорт нефти, которые с февраля 2022-го резко возросли в связи с санкциями.

На пике российского кризиса поставок и санкций компании из страны-агрессора платили до 20 млн. долларов за танкер, чтобы застраховать расходы на доставку и фрахт, что составляет больше трети стоимости каждого груза.

На порт Новороссийска и терминал Каспийского трубопроводного консорциума (расположенный возде того же города) приходится около 2% мировых поставок сырой нефти. Экспорт нефтепродуктов из черноморских портов России составляет около 4 млн тонн в год.

Атаки на порты в Черном море

17 июля истек срок действия зернового соглашения, направленного на обеспечение безопасного прохода судов из украинских черноморских портов, и в Кремле заявили о прекращении участия в инициативе.

Министерство обороны России заявляло, что с 20 июля корабли, идущие в украинские порты, будут "рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения", а страны их флагов "будут считаться вовлеченными в конфликт" на стороне Украины.

После такого шага РФ Минобороны Украины объявило, что сочтет перевозчиками грузов военного назначения все корабли, двигающиеся в направлении российских морских портов и временно оккупированных украинских морских портов.

На фоне выхода РФ из зерновой сделки российские войска активизировали обстрелы зерновой инфраструктуры в Украине, прежде всего – в Одесской области.

А 4 августа морские дроны атаковали порт Новороссийск в Краснодарском крае РФ. В частности, был поврежден российский десантный корабль "Оленегорский горняк", который получил серьезную пробоину.

Издание NV со ссылкой на источник писало, что для этого был применен надводный дрон с 450 кг тротила, атаку совершили Служба безопасности и Военно-морские силы Украины. Однако спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире "Радио Свобода" заявил, что этот вид Вооруженных сил Украины не причастен к повреждению корабля "Оленегорский горняк".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский недавно предупредил страну-агрессора, что она может остаться без суден, если продолжит атаковать украинские порты и блокировать Черное море.

Источник фото: ua.depositphotos.com