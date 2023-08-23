Страхувальники підвищили ціни для танкерів у чорноморських портах РФ, – Reuters

Страхові компанії повідомили фрахтувальників суден, які працюють у чорноморських портах Росії, про збільшення додаткових платежів за воєнні ризики. Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотирьох трейдерів.

Ця надбавка була запроваджена після початку повномасштабної війни РФ проти України. А після того, як країна-агресорка в липні 2023-го вийшла з зернової угоди, воєнні дії в акваторії російських і українських чорноморських портів загострилися.

За словами трейдерів, платіж за воєнний ризик збільшили з близько 1% до приблизно 1,20-1,25% від вартості вантажу. Це означатиме додаткові видатки в розмірі 200 тис. доларів на один танкер Suezmax (здатний перевозити 120 тис. – 200 тис. тонн пального), якщо російська нафта постачатиметься до Індії. Загальна вартість надбавки становитиме майже 1 млн доларів.

Як зауважує Reuters, це не велика сума, але вона збільшує загальні витрати Росії на експорт нафти, які з лютого 2022 року різко зросли у звʼязку з санкціями.

На піку російської кризи поставок і санкцій компанії з країни-агресорки платили до 20 млн доларів за танкер, щоб застрахувати витрати на доставку та фрахт, що становить більше третини вартості кожного вантажу.

На порт Новоросійська та термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (розташований біля того ж міста) припадають близько 2% світових поставок сирої нафти. Експорт нафтопродуктів із чорноморських портів Росії становить близько 4 млн тонн на рік.

Атаки на порти в Чорному морі

17 липня сплив термін дії зернової угоди, яка була спрямована на гарантування безпечного проходу суден з українських чорноморських портів, і в Кремлі заявили про припинення участі в ініціативі.

Міністерство оборони Росії заявляло, що з 20 липня кораблі, які йдуть до українських портів, "розглядатимуться як потенційні перевізники вантажів воєнного призначення", а країни їхніх прапорів "вважатимуться втягнутими в конфлікт" на боці України.

Після такого кроку РФ Міноборони України оголосило, що вважатиме перевізниками вантажів воєнного призначення всі кораблі, які рухаються в напрямку російських морських портів та тимчасово окупованих українських морських портів.

На тлі виходу РФ із зернової угоди російські війська активізували обстріли зернової інфраструктури в Україні, передусім – на Одещині.

А 4 серпня морські дрони атакували порт Новоросійськ у Краснодарському краї РФ. Зокрема, було пошкоджено російський десантний корабель "Оленегорский горняк", який отримав серйозну пробоїну.

Видання NV із посиланням на джерело писало, що для цього було застосовано надводний дрон із 450 кг тротилу, атаку здійснили Служба безпеки й Військово-морські сили України. Однак речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі "Радіо Свобода" заявив, що цей вид Збройних сил України не причетний до пошкодження корабля "Оленегорский горняк".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський нещодавно попередив країну-агресорку, що вона може залишитися без суден, якщо продовжить атакувати українські порти та блокувати Чорне море.

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