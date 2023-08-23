В Одесской области вражеские дроны повредили зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс (ФОТО)

В ночь 23 августа враг совершил очередную атаку на гражданскую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками. Есть попадание в зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Этой ночью российские террористы в течение трех часов атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области. Цель врага - гражданская инфраструктура региона", - отметил Кипер.

По его словам, Силы противовоздушной обороны уничтожили 9 дронов типа "Shahed-136/131".

"К сожалению, есть попадания по производственно-перегрузочным комплексам, где вспыхнул пожар, общей площадью 700м2. По состоянию на 6 утра огонь локализован. Среди повреждений есть и зернохранилища", - сообщил Кипер.

Он добавил, что сейчас на месте работают все соответствующие службы, а правоохранители фиксируют преступления террористов.

Как сообщил глава области, среди гражданского населения пострадавших нет.

Атаки РФ на порты и зернохранилища

На фоне выхода РФ из зерновой сделки российские войска активизировали обстрелы соответствующей инфраструктуры в Украине, прежде всего – в Одесской области.

В частности, в ночь на 18 июля войска РФ применили ракеты и беспилотники по региону. Тогда силы ПВО уничтожили вражеские цели, однако в результате падения обломков были повреждены объекты портовой инфраструктуры.

На следующую ночь захватчики совершили еще одну атаку по области, повредив, среди прочего, зерновой и масляный терминалы. Сообщалось, что враг вывел из работы значительную часть экспортной инфраструктуры порта "Черноморск".

После этого обстрела президент Украины Владимир Зеленский дал поручение военным усилить защиту портовой инфраструктуры. При этом он рассказывал, что масштабность инцидента показала недостачу у Украины средств противовоздушной обороны.

21 июля российские ракеты попали в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесской области, в результате чего было уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

А 24 июля оккупанты направили дроны Shahed-136 на портовую инфраструктуру Дуная, разрушив ангар с зерновыми и повредив резервуары для хранения других видов грузов.

Несколько суток спустя, в ночь на 27 июля, войска РФ повредили оборудование одного из грузовых терминалов в Одесской области.

В ночь на 2 августа оккупанты снова с помощью дронов атаковали юг Одесской области. В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор.

16 августа в результате вражеских попаданий по одному из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища.