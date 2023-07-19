Украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" выйдет в прокат еще в одной стране ЕС

Анимационная лента "Мавка. Лесная песня", созданная по мотивам произведения Леси Украинки, выйдет в кинотеатральный прокат в Чехии.

Об этом говорится на официальной странице мультфильма Facebook.

Показы мультфильма на территории этой страны начнутся 20 июля. ⠀

Также, в более чем 10 городах, в том числе и в Праге, состоятся специальные показы мультфильма на украинском языке.⠀

График сеансов можно узнать на официальном сайте кинотеатров.

Отметим, украинский анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" произвел большое впечатление на украинцев и иностранных зрителей.

Напомним, показы мультфильма "Мавка. Лесная песня" 14 июля начались в Эстонии и Латвии, а 15 июля начнутся во всех кинотеатрах Литвы.

Также "Мавка. Лесная песня" недавно вышла в широкий кинотеатральный прокат в Германии, Швейцарии и Австрии .

Ранее мультфильм "Мавка" попал в пятерку самых успешных фильмов испанского проката за уикенд. За первую неделю кинопроката "Мавки" в Испании на мультфильм было куплено 50 064 билета, а кассовые сборы составили 321 684 евро.

Также мультфильм стал лучшим семейным фильмом в кинотеатральном прокате в Нидерландах, обойдя англо-германский мультфильм "Удивительный Морис".

Бюджет мультфильма составляет 187 млн. грн., государство выделило на производство мультфильма 49,5 млн. грн.