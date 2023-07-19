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Категорія
Life
Дата публікації

Український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" вийде у прокат ще у одній країні ЄС

"Мавка. Лісова пісня" / Фото: facebook.com/MAVKA.MOVIE
"Мавка. Лісова пісня" / Фото: facebook.com/MAVKA.MOVIE

Анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня", створена за мотивами твору Лесі Українки, вийде у кінотеатральний прокат у Чехії.

Про це йдеться на офіційній сторінці мультфільму в Facebook.

Покази мультфільму на території цієї країни розпочнуться 20 липня.

Також, у більш як 10 міста, зокрема і в Празі, відбудуться спеціальні покази мультфільму українською.⠀

Графік сеансів можна дізнатися на офіційних сайтах кінотеатрів.

Зауважимо, український анімаційний фільм "Мавка. Лісова пісня" справив неабияке враження на українців та іноземних глядачів. 

Нагадаємо, покази мультфільму "Мавка. Лісова пісня" 14 липня розпочалися у Естонії та Латвії, а 15 липня в усіх кінотеатрах Литви.

Також "Мавка. Лісова пісня" нещодавно вийшла у широкий кінотеатральний прокат у Німеччині, Швейцарії та Австрії.

Раніше мультфільм "Мавка" потрапив у п’ятірку найуспішніших фільмів іспанського прокату за вікенд. За перший тиждень кінопрокату "Мавки" в Іспанії на мультфільм було куплено 50 064 квитки, а касові збори склали 321 684 євро.

Також мультфільм став найкращим сімейним фільмом у кінотеатральному прокаті в Нідерландах, обійшовши англо-німецький мультфільм “Дивовижний Моріс”.

Бюджет мультфільму становить 187 млн грн, держава виділила на виробництво мультфільму 49,5 млн грн.

Автор:
Ніна Комащенко