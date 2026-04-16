Делегация Еврокомиссии едет к Мадяру обсуждать разблокирование кредита Украине на 90 млрд евро

Делегация Европейского Союза следует в Будапешт на встречу с будущим премьер-министром Венгрии Петером Мадяром, где планируют обсудить вопросы заблокированного кредита ЕС для Украины на сумму 90 млрд евро, а также предоставление Венгрии фондов ЕС, замороженных из-за действий предыдущего правительства.

Как пишет Delo.ua, об этом заявила главный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, передает "Европейская правда".

По ее словам, встреча представителей ЕС с будущим правительством Венгрии намечена на 17 апреля в Будапеште.

Пиньо отметила, что визит осуществляется во исполнение заявления президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен о том, что ЕС начнет работать с новым правительством Венгрии как можно скорее, чтобы "обсудить, каковы позиции нового правительства, и отталкиваться от этого".

"Время идет для ряда тем, то ли мы говорим об украинской ссуде, то ли о фондах ЕС, поэтому, очевидно, в интересах Венгрии, и в интересах ЕС, чтобы мы добились прогресса как можно скорее", - подчеркнула Пиньо.

Она уточнила, что это предварительные переговоры по основным вопросам двусторонней повестки дня, которые проводятся, чтобы не терять времени в ожидании начала работы нового правительства.

Заметим, после победы лидера партии Тиса Петера Мадяра на выборах Венгрия сможет разблокировать финансирование Европейского Союза, замороженное из-за противостояния между Брюсселем и действующим венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. Но для этого нужно будет выполнить 27 условий.

Блокировка 90 млрд евро кредита для Украины

Венгрия заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет возобновлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба", остановившийся в результате российского удара по Бродам во Львовской области 27 января.

Решение Будапешта было объявлено за считанные дни до четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения. В самом ЕС существует мнение, что такая позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вызвана предстоящими выборами, запланированными на 12 апреля.

Посол Венгрии выступил против механизма заимствования средств под гарантии бюджета Евросоюза.

Несмотря на то, что лидеры ЕС согласовали ссуду для Киева еще в декабре, для запуска процесса нужно согласие всех 27 стран-членов. Венгрия оказалась единственной, кто заблокировал решение, зная, что дефицит бюджета Украины начнется уже в апреле.

24 февраля Совет Европейского Союза по общим вопросам одобрил два законопроекта, открывающих путь к предоставлению Украине кредита на 90 млрд евро, однако третий необходимый документ – изменения в долгосрочный бюджет ЕС – остается заблокированным Венгрией.

Лидеры Европейского Союза во время саммита в Брюсселе 19 марта не смогли прийти к согласию по разблокированию кредита 90 млрд евро для Украины. Несмотря на то, что большинство глав государств высказались за немедленное предоставление средств, Венгрия и Словакия выступили против.

Президент Владимир Зеленский уверен, что Европейский Союз сможет найти альтернативное решение по предоставлению Украине средств на финансирование армии, если не удастся разблокировать согласованный кредит в 90 млрд евро. Он подчеркнул, что Украина будет благодарна, если европейцы смогут разблокировать этот формат, ведь отсутствие кредита от ЕС - это риск для всех.

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр намекнул, что не будет блокировать кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро, поскольку решение уже принято.

Выборы в Венгрии

12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, где находящаяся у власти последние 16 лет партия "Фидес" действующего премьер-министра Виктора Орбана проиграла оппозиционной "Тысе" Петера Мадяра.

В Венгрии главу правительства избирает парламент по предложению президента и обычно им становится лидер победившей на парламентских выборах партии.

Согласно подсчету, "Тиса" обретает конституционное большинство и сможет изменять конституцию Венгрии и ведущие законы.

По результатам проработанных более 99% голосов избирателей, партия "Тиса" прогнозируют 138 мест в парламенте, из которых 93 по мажоритарному списку и 45 - по пропорциональному.

Мадяр - бывший член "Фидес", работал в Брюсселе и был связан с системой власти, но впоследствии вышел из партии, назвав ее коррумпированной. Возглавляемая им партия "Тиса" была неактивна до 2024 года и очень быстро стала главной оппозиционной силой, а теперь – победителем выборов.

В отличие от Виктора Орбана Мадяр называет Россию агрессором и признает право Украины на защиту. Он посещал Киев после удара по "Охматдету", был на Майдане и у Стены памяти, а также критиковал контакты Орбана с Кремлем.