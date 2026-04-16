Делегація Єврокомісії їде до Мадяра обговорювати розблокування кредиту Україні на 90 млрд євро

Делегація Європейського Союзу прямує в Будапешт на зустріч з майбутнім прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром, де планують обговорити питання заблокованого кредиту ЄС для України на суму 90 млрд євро, а також надання Угорщині фондів ЄС, заморожених через дії попереднього уряду.

Як пише Delo.ua, про це заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, передає "Європейська правда".

За її словами, зустріч представників ЄС з майбутнім урядом Угорщини запланована на 17 квітня у Будапешті.

Піньо зазначила, що візит здійснюється на виконання заяви президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про те, що ЄС почне працювати з новим урядом Угорщини якомога швидше, щоб "обговорити, якими є позиції нового уряду, і відштовхуватися від цього".

"Час спливає для низки тем, чи то ми говоримо про українську позику, чи то про фонди ЄС, тому, очевидно, в інтересах Угорщини, і в інтересах ЄС, щоб ми досягли прогресу якомога швидше", – підкреслила Піньо.

Вона уточнила, що це – попередні переговори з основних питань двостороннього порядку денного, які проводяться, щоб не марнувати часу в очікуванні початку роботи нового уряду.

Зауважимо, після перемоги лідера партії “Тиса” Петера Мадяра на виборах Угорщина зможе розблокувати фінансування Європейського Союзу, заморожене через протистояння між Брюсселем та чинним угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном. Але для цього треба буде виконати 27 умов.

Блокування 90 млрд євро кредиту для України

Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", який зупинився внаслідок російського удару по Бродах у Львівській області 27 січня.

Рішення Будапешта було оголошене за лічені дні до четвертих роковин повномасштабного російського вторгнення. В самому ЄС існує думка, що така позиція прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана викликана майбутніми виборами, які заплановані на 12 квітня.

Посол Угорщини в ЄС виступив проти механізму запозичення коштів під гарантії бюджету Євросоюзу.

Попри те, що лідери ЄС узгодили позику для Києва ще в грудні, для запуску процесу потрібна згода всіх 27 країн-членів. Угорщина виявилася єдиною, хто заблокував рішення, знаючи, що дефіцит бюджету України почнеться вже у квітні.

24 лютого Рада Європейського Союзу з загальних питань схвалила два законопроєкти, що відкривають шлях до надання Україні кредиту на 90 млрд євро, проте третій необхідний документ – зміни до довгострокового бюджету ЄС – залишається заблокованим Угорщиною.

Лідери Європейського Союзу під час саміту в Брюсселі 19 березня не змогли дійти згоди щодо розблокування кредиту 90 млрд євро для України. Попри те, що більшість глав держав висловилися за негайне надання коштів, Угорщина та Словаччина виступили проти.

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Європейський Союз зможе знайти альтернативне рішення щодо надання Україні коштів на фінансування армії, якщо не вдасться розблокувати узгоджений кредит у 90 млрд євро. Він підкреслив, що Україна буде вдячна якщо європейці зможуть розблокувати цей формат, адже відсутність кредиту від ЄС - це ризик для всіх.

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр натякнув, що не блокуватиме кредит ЄС для України на 90 млрд євро, оскільки рішення вже ухвалене.

Вибори в Угорщині

12 квітня в Угорщині пройшли парламентські вибори, де партія "Фідес" чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана, яка перебуває при владі останні 16 років, програла опозиційній "Тисі" Петера Мадяра.

В Угорщині главу уряду обирає парламент за пропозицією президента і зазвичай ним стає лідер партії, що перемогла на парламентських виборах.

Згідно підрахунку, "Тиса" здобуває конституційну більшість й зможе змінювати конституцію Угорщини та провідні закони.

За результатами опрацьованих понад 99% голосів виборців, партія "Тиса" прогнозують 138 місць у парламенті, з яких 93 за мажоритарним списком і 45 — за пропорційним.

Мадяр – колишній член "Фідес", працював у Брюсселі та був пов’язаний із владною системою, але згодом вийшов із партії, назвавши її корумпованою. Очолювана ним партія "Тиса" була неактивною до 2024 року й дуже швидко стала головною опозиційною силою, а тепер – переможцем виборів.

На відміну від Віктора Орбана, Мадяр називає Росію агресором і визнає право України на захист. Він відвідував Київ після удару по "Охматдиту", був на Майдані та біля Стіни пам’яті, а також критикував контакти Орбана з Кремлем.