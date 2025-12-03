Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,33

--0,01

EUR

49,18

--0,13

Наличный курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,30

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Дело Миндича: НАБУ опубликовало ключевые факты об операции

НАБУ и САП проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики
НАБУ и САП разоблачили коррупцию в сфере энергетики / НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало ключевые цифры, меры предосторожности для фигурантов, механику схемы резонансного дела "Мидас" по коррупции в энергетике.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

10 ноября НАБУ объявило о разоблачении коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы.

Отмечается, что работа над делом продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей, проведено более 70 обысков, изъят значительный массив документов и наличных средств.

Фото 2 — Дело Миндича: НАБУ опубликовало ключевые факты об операции

Главные герои

Правоохранители сообщили о подозрении 7 лицам, 5 из которых были задержаны.

Фото 3 — Дело Миндича: НАБУ опубликовало ключевые факты об операции

В этом деле подозрения от НАБУ получили:

  • бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон );
  • экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк (Рокет);
  • исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (Тенор);
  • еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них – Александр Цукерман (Шугармен), Игорь   Ф урсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Фото 4 — Дело Миндича: НАБУ опубликовало ключевые факты об операции

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывал" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Фото 5 — Дело Миндича: НАБУ опубликовало ключевые факты об операции

Меры пресечения

Миндича и Цукермана не задержали, потому что они успели уехать за границу до объявления подозрения.

1 декабря ВАКС заочно выбрал  мера пресечения   бизнесмена Тимуру Миндичу в виде содержания под стражей.

24 ноября за фигуранта дела НАБУ "Мидас" Игоря Фурсенко, который в материалах следствия упоминается под псевдонимом "Решик", внесли залог в 95 миллионов гривен .

13 ноября вновь ООО "Вангар" с капиталом в тысячу гривен внесла 37 млн грн залога за двух подозреваемых по делу НАБУ "Мидас" по коррупции в энергетике — работниц так называемого "бэк-офиса" по легализации средств Лесю Устименко и Людмилу Зорину.

Под стражу на 60 дней отправили   Игоря Миронюка   и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ, под прозвищем Тенор.

В качестве альтернативы первый может внести залог в размере 126 миллионов гривен, а второй — 40 миллионов гривен.

Фото 6 — Дело Миндича: НАБУ опубликовало ключевые факты об операции

При чем здесь Чернышев

14 ноября НАБУ и САП вручили бывшему вице-премьер-министру – министру национального единства Алексею Чернышеву ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

19 ноября ВАКС назначил меру пресечения для эксминистра национального единства   Алексея Чернышева – содержание под стражей до 16 января 2026 года с возможностью выйти под залог в 51 миллион гривен.

Чернышеву инкриминируют незаконное обогащение по делу о хищении в "Энергоатоме". Детективы задокументировали передачу ему и его доверенному лицу более 1,2 миллиона долларов и почти 100 тысяч евро наличными. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы и запрет занимать должности до трех лет в случае признания виновным.

Сам бывший вице-премьер Алексей Чернышев отрицает, что причастен к вероятным хищениям в "Энергоатоме". Он также заявил, что "не узнает себя" на так называемых "пленках Миндича" под псевдонимом "Че Гевара", хотя и признал, что голос похож на него. Об этом он заявил перед началом заседания 17 ноября.

Фото 7 — Дело Миндича: НАБУ опубликовало ключевые факты об операции

НАБУ уверяет, что продолжает досудебное расследование, анализирует причастность других лиц к делу.

Автор:
Светлана Манько