Справа Міндіча: НАБУ опублікувало ключові факти про операцію

НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики
НАБУ та САП викрили корупцію у сфері енергетики / НАБУ

Національне антикорупційне бюро України опублікувало ключові цифри, запобіжні заходи для фігурантів, механіку схеми резонансної справи “Мідас” щодо корупції в енергетиці.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба НАБУ.

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери.

Зазначається, що робота над справою тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, проведено понад 70 обшуків, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

Головні герої

Правоохоронці повідомили про підозру 7 особам, 5 з яких були затримані.

У цій справі підозри від НАБУ отримали:

  • бізнесмен, співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон); 
  • ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет); 
  • виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (Тенор); 
  • ще чотири "працівники" так званого бек-офісу з легалізації коштів, серед них – Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Запобіжні заходи

Міндіча та Цукермана не затримали, тому що вони встигли виїхати за кордон до оголошення підозри.

1 грудня ВАКС заочно обрав запобіжний захід бізнесмену Тимуру Міндічу у вигляді триманні під вартою.

24 листопада за фігуранта справи НАБУ "Мідас" Ігоря Фурсенка, який у матеріалах слідства згадується під псевдонімом "Рьошик", внесли заставу у 95 мільйонів гривень.

 13 листопада новостворена ТОВ "Вангар" з капіталом в тисячу гривень внесла 37 млн грн застави за двох підозрюваних у справі НАБУ "Мідас" щодо корупції в енергетиці — працівниць так званого "бек-офісу" з легалізації коштів Лесю Устименко та Людмилу Зоріну.

Під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.

Як альтернативу перший може внести заставу розміром 126 мільйонів гривень, а другий — 40 мільйонів гривень.

До чого тут Чернишов

14 листопада НАБУ та САП вручили колишньому віцепрем’єр-міністру – міністру національної єдності Олексію Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

19 листопада ВАКС призначив запобіжний захід для ексміністра національної єдності Олексія Чернишова — тримання під вартою до 16 січня 2026 року з можливістю вийти під заставу у 51 мільйон гривень. 

Чернишову інкримінують незаконне збагачення у справі про розкрадання в "Енергоатомі". Детективи задокументували передачу йому та його довіреній особі понад 1,2 мільйона доларів та майже 100 тисяч євро готівкою. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі й заборона обіймати посади до трьох років у разі визнання винним.

Сам колишній віцепремʼєр Олексій Чернишов заперечує, що причетний до ймовірних розкрадань в "Енергоатомі". Він також заявив, що "не впізнає себе" на так званих "плівках Міндіча" під псевдонімом "Че Гевара", хоча й визнав, що голос схожий на його. Про це він заявив перед початком засідання 17 листопада.

НАБУ запевняє, що продовжує досудове розслідування, аналізує причетність інших осіб до справи. Після цього САП скерує всі матеріали до суду.

На тлі новин і підозри у корупційній схемі міністерку енергетики Світлану Гринчук та міністра юстиції, який раніше очолював Міненерго, Германа Галущенка відправили в відставку

Автор:
Світлана Манько