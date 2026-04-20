Орбан заявил, что Украина готова запустить "Дружбу" только после разблокирования Венгрией кредита от ЕС

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Украина готова возобновить поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в понедельник, 20 апреля, но только при условии, если Венгрия не будет блокировать заем на 90 млрд евро.

Как сообщает Delo.ua, об этом Орбан написал в соцсети Х.

Он заявил, что ответный сигнал от Украины Венгрия получила через Брюссель.

Нет нефти - нет денег

Орбан отметил, что позиция Венгрии вокруг трубопровода остается неизменной, мол, "нет нефти - нет денег".

В то же время он добавил: как только поставки нефти будут возобновлены, Венгрия перестанет препятствовать выплате займа от Европейского Союза. А также написал, что этот "заем не положит на Венгрию никакого финансового бремени".

12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, где находящаяся у власти последние 16 лет партия "Фидес" действующего премьер-министра Виктора Орбана проиграла оппозиционной "Тисе" Петера Мадяра.

Он официально возглавит новое правительство Венгрии 9 мая.

17 апреля глава венгерской партии Мадяр заявил журналистам, что поставки российской нефти через трубопровод "Дружба" могут быть возобновлены уже на следующей неделе.

Напомним, нефтепровод "Дружба", транспортирующий российскую нефть через Украину в Венгрию и Словакию, не работает с января после удара российского беспилотника.

Это стало предметом политического спора во время избирательной кампании в Венгрии, поскольку Орбан обвинил Киев в затягивании ремонтных работ по политическим причинам, что президент Украины Владимир Зеленский возразил.

Ранее Зеленский заявлял, что нефтепровод "Дружба" будет отремонтирован до конца апреля достаточно для того, чтобы он мог функционировать. Несколько резервуаров, поврежденных в результате российских ударов, пока не будут вводить в эксплуатацию — их восстановление потребует времени.

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" – это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

17 марта Европейский Союз предложил Украине техническую поддержку и финансирование по ремонту нефтепровода Дружба. Киев принял предложение.

В заявлении отмечается, что Евросоюз провел интенсивные переговоры с государствами-членами и Украиной на всех уровнях с целью возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию.

Блокировка 90 млрд евро кредита для Украины

Венгрия заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет возобновлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба", остановившийся в результате российского удара по Бродам во Львовской области 27 января.

Решение Будапешта было объявлено за считанные дни до четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения.

Посол Венгрии выступил против механизма заимствования средств под гарантии бюджета Евросоюза.

Несмотря на то, что лидеры ЕС согласовали ссуду для Киева еще в декабре, для запуска процесса нужно согласие всех 27 стран-членов. Венгрия оказалась единственной, кто заблокировал решение, зная, что дефицит бюджета Украины начнется уже в апреле.

24 февраля Совет Европейского Союза по общим вопросам одобрил два законопроекта, открывающих путь к предоставлению Украине кредита на 90 млрд евро, однако третий необходимый документ – изменения в долгосрочный бюджет ЕС – остается заблокированным Венгрией.

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр намекнул, что не будет блокировать кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро, поскольку решение уже принято.