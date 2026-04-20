Орбан заявив, що Україна готова запустити "Дружбу" лише після розблокування Угорщиною кредиту від ЄС

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Україна готова відновити постачання нафти трубопроводом "Дружба" в понеділок, 20 квітня, але лише за умови, якщо Угорщина не буде блокувати позику на 90 млрд євро.

Як повідомляє Delo.ua, про це Орбан написав у соцмережі Х.

Він заявив, що відповідний сигнал від України Угорщина отримала через Брюссель.

Немає нафти — немає грошей

Орбан зазначив, що позиція Угорщини навколо трубопроводу залишається незмінною, мовляв, "немає нафти — немає грошей".

Водночас він додав: щойно постачання нафти буде відновлено, Угорщина перестане перешкоджати виплаті позики від Європейського Союзу. А також написав, що ця "позика не покладе на Угорщину жодного фінансового тягаря".

12 квітня в Угорщині пройшли парламентські вибори, де партія "Фідес" чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана, яка перебуває при владі останні 16 років, програла опозиційній "Тисі" Петера Мадяра.

Він офіційно очолить новий уряд Угорщини 9 травня.

17 квітня голова угорської партії Мадяр заявив журналістам, що постачання російської нафти через трубопровід "Дружба" може бути відновлено вже наступного тижня.

Нагадаємо, нафтопровід "Дружба", який транспортує російську нафту через Україну до Угорщини та Словаччини, не працює з січня після удару російського безпілотника.

Це стало предметом політичної суперечки під час виборчої кампанії в Угорщині, оскільки Орбан звинуватив Київ у затягуванні ремонтних робіт з політичних причин, що президент України Володимир Зеленський заперечив.

Раніше Зеленський заявляв, що нафтопровід "Дружба" буде відремонтований до кінця квітня, достатньо для того, щоб він міг функціонувати. Кілька резервуарів, пошкоджених внаслідок російських ударів, поки що не вводитимуть в експлуатацію — їх відновлення потребуватиме часу.

Про нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" - це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.

17 березня Європейський Союз запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу Дружба. Київ прийняв пропозицію.

У заяві зазначається, що Євросоюз провів інтенсивні переговори з державами-членами та Україною на всіх рівнях з метою відновлення поставок нафти до Угорщини та Словаччини.

Блокування 90 млрд євро кредиту для України

Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", який зупинився внаслідок російського удару по Бродах у Львівській області 27 січня.

Рішення Будапешта було оголошене за лічені дні до четвертих роковин повномасштабного російського вторгнення.

Посол Угорщини в ЄС виступив проти механізму запозичення коштів під гарантії бюджету Євросоюзу.

Попри те, що лідери ЄС узгодили позику для Києва ще в грудні, для запуску процесу потрібна згода всіх 27 країн-членів. Угорщина виявилася єдиною, хто заблокував рішення, знаючи, що дефіцит бюджету України почнеться вже у квітні.

24 лютого Рада Європейського Союзу з загальних питань схвалила два законопроєкти, що відкривають шлях до надання Україні кредиту на 90 млрд євро, проте третій необхідний документ – зміни до довгострокового бюджету ЄС – залишається заблокованим Угорщиною.

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр натякнув, що не блокуватиме кредит ЄС для України на 90 млрд євро, оскільки рішення вже ухвалене.