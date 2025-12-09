Страны G7 заявили о готовности рассмотреть конфискацию всех замороженных российских активов

Страны "Большой семерки" G7 готовы рассмотреть возможность конфискации всех замороженных российских активов ради достижения справедливого мира в Украине.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в заявлении G7.

В нем отмечается, что страны "Большой семерки" будут продолжать сотрудничать над разработкой "широкого спектра вариантов" финансирования Украины. Это, в частности, включает в себя возможное использование всех российских суверенных средств, замороженных в юрисдикциях G7, пока Россия не выплатит репарации, чтобы прекратить войну и достичь справедливого и длительного мира в Украине.

В заявлении отмечается, что страны "Большой семерки" будут и дальше поддерживать обязательства Украины по внедрению реформ, в частности, решение проблемы неформального сектора, борьбы с коррупцией и улучшение управления, в частности в секторе государственных предприятий.

"Вместе с другими партнерами мы готовы поддержать новую программу МВФ. Мы согласились с важностью сохранения Украины на первом месте в повестке дня G7 во время предстоящего председательства Франции в G7", — говорится в заявлении "Большой семерки".

Кроме того, в случае провала мирных переговоров по Украине G7 готовы усилить давление на Россию.

Замороженные активы РФ

ЕС "заморозил" российские активы в Европе как ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину. Среди стран Евросоюза именно Бельгия имеет наибольшую долю замороженных активов в качестве держателя финансового депозитария Euroclear, где они хранятся.

Союзники Украины обязались сохранять российские активы обездвиженными до тех пор, пока Россия не заплатит за совершенные преступления. Но доходы от этих активов решили направить на помощь Украине.

13 июня 2024 года на полях саммита G7 лидеры стран Большой семерки достигли договоренности о выделении 50 млрд долларов для Украины путем использования замороженных российских активов в рамках новой инициативы — экстраординарного ускорения доходов (ERA).

Денежные средства будут обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных суверенных российских активов, находящихся в Европейском Союзе и других юрисдикциях.

Соединенные Штаты Америки выделят Украине $20 млрд в пределах кредита G7. $10 млрд дает Япония, Канада и Великобритания выделяют по $3 млрд. Макрофинансовая помощь от ЕС будет составлять до 35 млрд евро.

Общая стоимость замороженных активов российского центробанка в мире составляет, по разным подсчетам, от 260 до 350 миллиардов евро.

"Репарационный кредит" от ЕС

Напомним, недавно Европейский Союз начал рассматривать возможность предоставления Украине "репарационного кредита" .

Планируется, что Украина может получить около 140 млрд евро новых кредитов по замороженным российским активам. Средства будут возвращены только в том случае, если Россия согласится выплатить компенсацию за нанесенный войной ущерб.

В ЕС все больше убеждены, что использование замороженных активов российского центрального банка является единственным действенным способом обеспечить стабильное финансирование Украины, поскольку другие источники поддержки иссякают.

Заметим, после саммита в Брюсселе 23 октября лидеры ЕС решили отложить принятие решения по использование замороженных российских активов в поддержку Украины.

Принятие решения заблокировала Бельгия, требующая гарантий, что не будет нести финансовые риски в случае возможного дефолта. Речь идет об активах центробанка РФ на сумму около 140 млрд евро, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.