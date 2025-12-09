Країни G7 заявили про готовність розглянути конфіскацію всіх заморожених російських активів

Країни "Великої сімки" G7 готові розглянути можливість конфіскації всіх заморожених російських активів заради досягнення справедливого миру в Україні.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в заяві G7.

У ній зазначається, що країни "Великої сімки" продовжуватимуть співпрацювати над розробкою "широкого спектру варіантів" фінансування України. Це, зокрема, включає можливе використання всіх російських суверенних коштів, заморожених у юрисдикціях G7, доки Росія не виплатить репарації, щоб припинити війну і досягти справедливого і тривалого миру в Україні

У заяві наголошується, що країни "Великої сімки" будуть і надалі підтримувати зобов'язання України щодо впровадження реформ, зокрема, вирішення проблеми неформального сектору, боротьби з корупцією та покращення управління, зокрема в секторі державних підприємств.

"Разом з іншими партнерами ми готові підтримати нову програму МВФ. Ми погодилися з важливістю збереження України на першому місці в порядку денному G7 під час майбутнього головування Франції у G7", — йдеться у заяві "Великої сімки".

Крім того, у разі провалу мирних переговорів щодо України G7 готові посилити тиск на Росію.

Заморожені активи РФ

ЄС «заморозив» російські активи в Європі як відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Серед країн Євросоюзу саме Бельгія має найбільшу частку заморожених активів як власник фінансового депозитарію Euroclear, де вони зберігаються.

Союзники України зобов’язалися зберігати російські активи знерухомленими доти, доки Росія не заплатить за скоєні злочини. Але прибутки із цих активів вирішили направити на допомогу Україні.

13 червня 2024 року на полях саміту G7 лідери країн "Великої сімки" досягли домовленості про виділення 50 млрд доларів для України шляхом використання заморожених російських активів в межах нової ініціативи — екстраординарного прискорення доходів (ERA).

Кошти будуть обслуговуватися та погашатись за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених суверенних російських активів, що знаходяться в Європейському Союзі та інших юрисдикціях.

Сполучені Штати Америки виділять Україні $20 млрд у межах кредиту G7. $10 млрд дає Японія, Канада та Велика Британія виділяють по $3 млрд. Макрофінансова допомога від ЄС становитиме до 35 млрд євро.

Загальна вартість заморожених активів російського центробанку у світі становить, за різними підрахунками, від 260 до 350 мільярдів євро.

"Репараційний кредит" від ЄС

Нагадаємо, нещодавно Європейський Союз почав розглядати можливість надання Україні "репараційного кредиту".

Планується, що Україна може отримати близько 140 млрд євро нових кредитів із заморожених російських активів. Кошти будуть повернуті лише у разі, якщо Росія погодиться виплатити компенсацію за завдані війною збитки.

В ЄС дедалі більше переконані, що використання заморожених активів російського центрального банку є єдиним дієвим способом забезпечити стабільне фінансування України, оскільки інші джерела підтримки вичерпуються.

Зауважимо, після саміту в Брюсселі 23 жовтня лідери ЄС вирішили відкласти ухвалення рішення щодо використання заморожених російських активів на підтримку України.

Ухвалення рішення заблокувала Бельгія, яка вимагає гарантій, що не нестиме фінансових ризиків у разі можливого дефолту. Йдеться про активи центробанку РФ на суму близько 140 млрд євро, що перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear.