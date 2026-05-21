Суд оставил в силе решение о залоге для Андрея Ермака

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отклонил апелляционную жалобу бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака, которого ранее отправили под стражу, но вышел под многомиллионный залог.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Общественное.

Андрей Ермак обжаловал решение суда первой инстанции, которым ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен.

Сторона защиты настаивала, что объявленное подозрение необоснованно, и просила суд отменить постановление о применении меры пресечения.

В то же время, прокуратура во время рассмотрения дела требовала увеличить сумму залога — со 140 до 180 миллионов гривен.

Залог для Ермака

14 мая Высший антикоррупционный суд избрал для Ермака меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 140 миллионов гривен.

При бывшем главе Офиса президента, подозреваемом в причастности к легализации 460 млн грн во время строительства элитного коттеджного городка "Династия" под Киевом, через пять часов после ареста начали вносить залог.

Всего за пару дней семь компаний внесли более 94 млн гривен залога при бывшем главе Офиса президента Андрее Ермаке, который благодаря этому 18 мая вышел из СИЗО

Детали дела

11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении Андрею Ермаку по делу о легализации 460 млн грн. По данным следствия, речь идет об организованной группе, которая могла быть причастна к отмыванию средств во время элитного строительства под Киевом.

Также, по данным следствия, среди участников организации – эксминистр развития общин и территорий Алексей Чернышев и бизнесмен Тимур Миндич.

Строительство вели в Козинском сельсовете Киевской области в коттеджном городке "Династия". Дома должны быть для личного пользования участников группировки. Стоимость одного дома – около 2 миллионов долларов. По данным НАБУ, Ермака привлекли в схему легализации средств через строительство еще летом 2020 года.

В НАБУ сообщается, что легализация средств началась уже в июне 2021 года. Финансирование происходило двумя путями: из-за якобы заказа строительства жилищно-строительным кооперативом "Солнечный берег". Учредители кооператива вносили на счета наличные средства для строительства "Династии". Второй путь – наличность передавали рабочим, которые лично выполняли работы.

В НАБУ также говорят, что строительство резиденции "Династия" не остановилось даже из-за боевых действий в Киевской области в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Так, по данным следствия, Чернышев потребовал продолжить строительство домов уже в марте 2022 года.

Напомним, Андрей Ермак подал в отставку с поста главы Офиса президента 28 ноября 2025 года на фоне коррупционного скандала в энергетике с участием нескольких министров и бывшего делового партнера президента Владимира Зеленского Тимура Миндича.

После увольнения Ермак вернулся в адвокатскую деятельность, которой занимался до похода в политику. Он стал главой вновь созданного комитета при Национальной ассоциации адвокатов Украины.