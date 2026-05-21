Суд залишив чинним рішення про заставу для Андрія Єрмака

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відхилив апеляційну скаргу колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака, якого раніше відправили під варту, але він вийшов під багатомільйонну заставу.

Андрій Єрмак оскаржував рішення суду першої інстанції, яким йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень.

Сторона захисту наполягала, що оголошена підозра є необґрунтованою, та просила суд скасувати ухвалу про застосування запобіжного заходу.

Водночас прокуратура під час розгляду справи вимагала збільшити суму застави — зі 140 до 180 мільйонів гривень.

Застава для Єрмака

14 травня Вищий антикорупційний суд обрав для Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 140 мільйонів гривень.

За колишнього главу Офісу президента, якого підозрюють у причетності до легалізації 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка "Династія" під Києвом, через п'ять годин після арешту почали вносити заставу.

Всього за пару днів сім компаній внесли більше 94 млн гривень застави за колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака, який завдяки цьому 18 травня вийшов із СІЗО

Деталі справи

11 травня НАБУ та САП повідомили про підозру Андрію Єрмаку у справі щодо легалізації 460 млн грн. За даними слідства, йдеться про організовану групу, яка могла бути причетна до відмивання коштів під час елітного будівництва під Києвом.

Також, за даними слідства, серед учасників організації - ексміністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов та бізнесмен Тимур Міндіч.

Будівництво вели у Козинській сільраді у Київській області у котеджному містечку "Династія". Будинки мали б бути для особистого користування учасників угруповання. Вартість одного будинку - близько 2 мільйонів доларів. За даними НАБУ, Єрмака залучили до схеми легалізації коштів через будівництво ще влітку 2020 року.

У НАБУ повідомляють, що легалізація коштів розпочалася вже у червні 2021 року. Фінансування відбувалося двома шляхами: через нібито замовлення будівництва житлово-будівничим кооперативом "Сонячний берег". Засновники кооперативу вносили на рахунки готівку задля будівництва "Династії". Другий шлях - готівку передавали робітникам, які особисто виконували роботи.

У НАБУ також кажуть, що будівництво резиденції "Династія" не зупинилося навіть через бойові дії в Київській області на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Так, за даними слідства, Чернишов вимагав продовжити будівництво будинків уже в березні 2022 року.

Нагадаємо, Андрій Єрмак подав у відставку з посади голови Офісу президента 28 листопада 2025 року на тлі корупційного скандалу в енергетиці за участю кількох міністрів та колишнього ділового партнера президента Володимира Зеленського Тімура Міндіча.

Після звільнення Єрмак повернувся до адвокатської діяльності, якою займався до походу в політику. Він став очільником новоствореного комітету при Національній асоціації адвокатів України.