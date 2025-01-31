Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,93

--0,09

EUR

43,62

--0,17

Наличный курс:

USD

41,99

41,91

EUR

44,05

43,88

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В ЕС отрицают связь между возобновлением транзита газа и мирными переговорами

транзит газа
Еврокомиссия отреагировала на информацию FT об обсуждении у ЕС возможной покупки газа у РФ

В Европейской комиссии опровергают информацию о якобы существующей связи обсуждения о возобновлении поставок российского газа в Европу с предстоящими мирными переговорами по Украине.

Об этом заявила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, пишет Интерфакс-Украина.

Она прокомментировала статью Financial Times, в которой журналисты утверждали, что европейские чиновники обсуждают возможность возобновления поставок российского трубопроводного газа в ЕС в рамках предполагаемого урегулирования для прекращения войны против Украины.

"Когда у нас будут такие переговоры, когда этот момент наступит, это будет с Украиной, и мы не подтверждаем никаких связей, о которых идет речь в утренней статье о каких-либо связях между транзитом газа через Украину и какими-либо мирными". переговорами", — заявила она.

Также Пиньо подтвердила планы постепенно избавиться от импорта российского газа вообще.

ЕС продолжит переговоры с Украиной о транзите газа

Европейская комиссия продолжит переговоры с Украиной по поставкам газа в Европу и включит в них Венгрию и Словакию.

Украина готова рассмотреть возможность транзита газа в Европейский Союз, если на это будет запрос Европейской комиссии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже договорилась с Азербайджаном о возможности транзита его газа для европейских потребителей, в частности, в страны Восточной Европы.

Он подчеркнул, что Украина никогда не отказывала в экспорте газа – только российского, чтобы не давать россиянам зарабатывать.

Напомним, утром 1 января 2025 Украина остановила транспортировку российского природного газа через собственную газотранспортную систему.

Как подчеркнули в Еврокомиссии, остановка транзита российского газа по территории Украины не повлияла ни на энергетическую безопасность стран — членов Европейского Союза, ни на   потребительские цены на голубое топливо на рынке.

Автор:
Светлана Манько