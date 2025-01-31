В ЕС отрицают связь между возобновлением транзита газа и мирными переговорами

В Европейской комиссии опровергают информацию о якобы существующей связи обсуждения о возобновлении поставок российского газа в Европу с предстоящими мирными переговорами по Украине.

Об этом заявила представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, пишет Интерфакс-Украина.

Она прокомментировала статью Financial Times, в которой журналисты утверждали, что европейские чиновники обсуждают возможность возобновления поставок российского трубопроводного газа в ЕС в рамках предполагаемого урегулирования для прекращения войны против Украины.

"Когда у нас будут такие переговоры, когда этот момент наступит, это будет с Украиной, и мы не подтверждаем никаких связей, о которых идет речь в утренней статье о каких-либо связях между транзитом газа через Украину и какими-либо мирными". переговорами", — заявила она.

Также Пиньо подтвердила планы постепенно избавиться от импорта российского газа вообще.

ЕС продолжит переговоры с Украиной о транзите газа

Европейская комиссия продолжит переговоры с Украиной по поставкам газа в Европу и включит в них Венгрию и Словакию.

Украина готова рассмотреть возможность транзита газа в Европейский Союз, если на это будет запрос Европейской комиссии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже договорилась с Азербайджаном о возможности транзита его газа для европейских потребителей, в частности, в страны Восточной Европы.

Он подчеркнул, что Украина никогда не отказывала в экспорте газа – только российского, чтобы не давать россиянам зарабатывать.

Напомним, утром 1 января 2025 Украина остановила транспортировку российского природного газа через собственную газотранспортную систему.

Как подчеркнули в Еврокомиссии, остановка транзита российского газа по территории Украины не повлияла ни на энергетическую безопасность стран — членов Европейского Союза, ни на потребительские цены на голубое топливо на рынке.