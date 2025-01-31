В ЄС заперечують зв’язок між відновленням транзиту газу та мирними переговорами

В Європейській комісії спростовують інформацію про нібито існуючий звʼязок обговорення про відновлення поставок російського газу до Європи з майбутніми мирними переговорами щодо України.

Про це заявила представниця Єврокомісії Паула Піньо, пише Інтерфакс-Україна.

Вона прокоментувала статтю Financial Times, у якій журналісти стверджували, що європейські посадовці обговорюють можливість відновлення постачання російського трубопровідного газу до ЄС у межах ймовірного врегулювання для припинення війни проти України.

"Коли у нас будуть такі переговори, коли цей момент настане, це буде з Україною, і ми не підтверджуємо жодних зв’язків, про які йдеться в ранковій статті про будь-які зв’язки між транзитом газу через Україну та будь-якими мирними переговорами", - заявила вона.

Також Піньо підтвердила плани поступово позбутися імпорту російського газу взагалі.

ЄС продовжить переговори з Україною про транзит газу

Європейська комісія продовжить переговори з Україною щодо постачання газу до Європи і включить до них Угорщину та Словаччину.

Україна готова розглянути можливість транзиту газу до Європейського Союзу, якщо на це буде запит від Європейської комісії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже домовилася з Азербайджаном про можливість транзиту його газу для європейських споживачів, зокрема в країни Східної Європи.

Він наголосив, що Україна ніколи не відмовляла в експорті газу – лише російського, аби не давати росіянам заробляти.

Нагадаємо, уранці 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.

Як підкреслили в Єврокомісії, зупинка транзиту російського газу територією України не вплинула ні на енергетичну безпеку країн - членів Європейського Союзу, ні на споживчі ціни на блакитне паливо на ринку.