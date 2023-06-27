Байден прокомментировал бунт Пригожина в России и пообещал снова позвонить Зеленскому

Президент США Джо Байден заявил, что кратковременное восстание российских наемников во главе с Евгением Пригожиным против Кремля было частью борьбы внутри российской системы, и что Соединенные Штаты и их союзники не были вовлечены в это.

Об этом сообщает Reuters.

Байден выразил осторожную оценку событий, разворачивающихся в РФ, пытаясь избежать разжигания напряженности с имеющей ядерное оружие Россией, в то же время предложил твердую поддержку Западу Украине в ее стремлении вернуть назад оккупированные российскими захватчиками территории.

"Мы четко дали понять, что мы не причастны, мы не имеем к этому отношения", — сказал Байден в своих первых комментариях о закончившемся на выходных восстании наемников ЧВК "Вагнер".

Сообщение Байдена о непричастности Запада было отправлено россиянам через различные дипломатические каналы, заявил журналистам представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

Байден говорил о драматической борьбе за власть, когда мятежники двинулись в Москву, чтобы остановиться, не достигнув столицы.

Байден сказал, что он приказал своей группе национальной безопасности информировать его о ситуации "каждый час" и подготовиться к ряду сценариев, но каких именно он не уточнил.

Разведка США "была в курсе", что восстание, организованное руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, "было вероятным", и проинформировало Конгресс США "соответственно" перед его началом.

Но там ожидали, что марш "вагнеровцев" на Москву натолкнется на гораздо большее сопротивление со стороны российских военных и будет "намного более кровавым, чем был".

Администрация Байдена не выразила расхожее в Вашингтоне мнение о том, что восстание показало, что лидер России Владимир Путин был ослаблен его 16-месячной войной против Украины.

Представитель Государственного департамента Мэтт Миллер заявил, что пока неясно, какими будут конечные последствия случившегося, но он отметил: "Это, безусловно, новая вещь — видеть, что лидерству президента Путина бросается вызов, как Евгений Пригожин прямо ставит под сомнение смысл этой войны и заявляет, что война велась, в сущности, на лжи".

Байден сказал, что общался с ключевыми союзниками, чтобы координировать свой ответ.

"Они согласились со мной, что мы должны убедиться, что мы не даем Путину никакого повода винить в этом Запад и винить в этом НАТО", - сказал он.

Байден, разговаривавший с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье, сказал, что поговорит с ним снова позже в понедельник или вторник утром, чтобы убедиться, что они "на одной волне".

Байден сказал, что он и его команда продолжат оценивать последствия инцидента.

"Еще слишком рано делать окончательный вывод о том, куда это идет", – добавил он.

Глава Белого дома сказал, что его послание союзникам состоит в том, что "важно, чтобы мы оставались полностью скоординированными".

Кирби сказал, что Соединенные Штаты не знают параметров соглашения, достигнутого между Путиным и Пригожиным, которое прекратило восстание. Он сказал, что не знает о местонахождении Пригожина.

"Мы не становимся на чью-либо сторону в этом внутреннем деле", — подчеркнул Кирби.

Как ранее заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, попытка мятежа ЧВК "Вагнер" в России показала трещины в стране-агрессоре.

Напомним, Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка в стране" .

В ночь на 24 июня наемники вошли в Ростов-на-Дону, после чего часть их пошла "маршем" на Москву.

Вечером того же дня после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко основатель ЧВК Вагнер заявил, что его бойцы " идут в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".