Байден прокоментував бунт Пригожина у Росії і пообіцяв знову зателефонувати Зеленському

Президент США Джо Байден заявив, що короткочасне повстання російських найманців на чолі з Євгеном Пригожиним проти Кремля було частиною боротьби всередині російської системи, і що Сполучені Штати та їх союзники не були залучені до цього.

Про це повідомляє Reuters.

Байден висловив обережну оцінку подій, що розгортаються у РФ, намагаючись уникнути розпалювання напруженості з Росією, яка має ядерну зброю, водночас запропонував тверду підтримку Заходу Україні в її прагненні повернути назад окуповані російськими загарбниками території.

"Ми чітко дали зрозуміти, що ми не причетні, ми не маємо до цього відношення", — сказав Байден у своїх перших коментарях щодо повстання найманців ПВК "Вагнер", яке закінчилося на вихідних.

Повідомлення Байдена про непричетність Заходу було надіслано росіянам через різні дипломатичні канали, заявив журналістам речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі.

Байден говорив про драматичну боротьбу за владу, яка спалахнула, коли заколотники рушили до Москви, щоб зупинитися, не досягнувши столиці.

Байден сказав, що він наказав своїй групі національної безпеки інформувати його про ситуацію "кожну годину" і підготуватися до низки сценаріїв, але яких саме він не уточнив.

Розвідка США "була в курсі", що повстання, організоване керівником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним, "було ймовірним", і поінформувало Конгрес США "відповідно" перед його початком.

Але там очікували, що марш "вагнерівців" на Москву наштовхнеться на набагато більший опір з боку російських військових і буде "набагато кривавішим, ніж був".

Адміністрація Байдена не висловила поширену у Вашингтоні думку про те, що повстання показало, що лідер Росії Володимир Путін був ослаблений його 16-місячною війною проти України.

Представник Державного департаменту Метт Міллер заявив, що поки що незрозуміло, якими будуть кінцеві наслідки того, що сталося, але він зазначив: "Це, безумовно, нова річ — бачити, що лідерству президента Путіна кидається виклик, як Євген Пригожин прямо ставить під сумнів сенс цієї війни і заявляє, що війна велася, по суті, на брехні".

Байден сказав, що спілкувався з ключовими союзниками під час відеоконференції, щоб переконатися, що всі координували свою відповідь.

"Вони погодилися зі мною, що ми повинні переконатися, що ми не даємо Путіну жодного приводу звинувачувати в цьому Захід і звинувачувати в цьому НАТО", - сказав він.

Байден, який розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським у неділю, сказав, що поговорить з ним знову пізніше в понеділок або вівторок вранці, щоб переконатися, що вони "на одній хвилі".

Байден сказав, що він і його команда продовжать оцінювати наслідки інциденту.

"Ще занадто рано робити остаточний висновок про те, куди це йде", - додав він.

Очільник Білого дому сказав, що його послання союзникам полягає в тому, що "важливо, щоб ми залишалися повністю скоординованими".

Кірбі сказав, що Сполучені Штати не знають параметрів угоди, досягнутої між Путіним і Пригожиним, яка припинила повстання. Він сказав, що не знає про місцезнаходження Пригожина.

"Ми не стаємо на чийсь бік у цій внутрішній справі", — підкреслив Кірбі.

Як раніше заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, спроба заколоту ПВК "Вагнер" у Росії показала тріщини в країні-агресорці.

Нагадаємо, Євгеній Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу в країні".

У ніч проти 24 червня найманці увійшли до Ростов-на-Дону, після чого частина їх пішла "маршем" на Москву.

Увечері того ж дня після переговорів з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком засновник ПВК Вагнер заявив, що його бійці "йдуть у зворотному напрямку до польових таборів згідно з планом".