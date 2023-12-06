Блокада границы польскими перевозчиками задерживает военную помощь для ВСУ

Из-за протестов польских дальнобойщиков на границе благотворительные и неправительственные организации, оказывающие Украине военную помощь, столкнулись с задержками критически важных поставок беспилотников, электроники и пикапов на несколько недель.

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Об этом пишет Reuters.

Хотя протестующие, которые уже месяц блокируют КПП, говорят, что пропускают гуманитарную и военную помощь, многие ресурсы, необходимые Вооруженным силам Украины, закупаются гражданскими организациями и перевозятся на коммерческих грузовиках, которым запрещено проезжать через блокаду.

Глава крупнейшей в Украине благотворительной организации по оказанию военной помощи "Вернись живым" Тарас Чмут сказал, что десятки систем ночного видения и пикапов, а также сотни беспилотников, приобретенных его группой, застряли на границе на несколько недель.

По его словам, "Вернись живым2 пытается договориться с польскими властями, чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение их помощи.

"Все пикапы поступают из-за границы, комплекты ночного видения - из-за границы... Беспилотники FPV обычно поступают из-за границы, и это (протест) замедляет нашу работу", - сказал он.

Издание пишет, что степень зависимости военных от поставок от волонтеров и благотворительных организаций является предметом военной тайны, но солдаты в предварительных разговорах с Reuters сказали, что пожертвования составляют значительную часть конкретных типов оборудования.

Протесты на границе влияют на производителей военной техники, сказал Виктор Долгопятов, управляющий Инженерным корпусом, некоммерческим предприятием, производящим различные типы техники, используемой украинскими вооруженными силами.

"Если блокада будет продолжаться, это может стать и уже становится большой проблемой. Я убежден, что большое количество запчастей, которые идут на предприятия частного сектора, работающие на оборонных проектах, к сожалению, сейчас находятся на границе", - сказал Долгопятов.

Он сказал, что блокада границы привела к задержке поставок деталей для машин на его заводе, а также компонентов для блоков питания, которые используются в двигателях беспилотников и радиостанциях.

Частично проблема, по словам Долгопятова, заключалась в том, что самый дешевый способ доставить их товары из Польши – это перевезти их вместе с другими грузами в больших грузовиках, что увеличивает вероятность их задержки на длительное время, поэтому они идут в основной очереди.

При этом протестующие, пропускающие военные грузы, часто не делают этого с товарами двойного назначения.

Протесты поляков: как реагируют в ЕС

Другие страны Евросоюза не удовлетворены таким положением вещей и тем, что польские власти до сих пор не смогли урегулировать ситуацию.

Если польские власти не решат вопрос блокирования пунктов пропуска на границе с Украиной, Еврокомиссия может начать уголовную процедуру против Польши, поскольку польские власти обязаны обеспечить товаропоток из Украины по коридорам солидарности.

Также в Европейской комиссии поддерживают сохранение Соглашения о либерализации перевозок между Украиной и ЕС, которое является основным "камнем преткновения" для поляков и которое они требуют отменить. В то же время там подчеркнули, что условия, в которых водители оказались из-за блокады, драматичны и от этой ситуации обе стороны получают ущерб.

Послы стран Балтии в Варшаве выразили польским властям демарш из-за блокады границы с Украиной, поскольку действия протестующих подрывают способность украинской стороны воевать с Россией.