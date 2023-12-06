Блокада кордону польськими перевізниками затримує військову допомогу для ЗСУ

Через протести польських далекобійників на кордоні благодійні та неурядові організації, що надають Україні військову допомогу, зіткнулися із затримками критично важливих поставок безпілотників, електроніки та пікапів на кілька тижнів.

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Про це пише Reuters.

Хоча протестувальники, які вже місяць блокують КПП кажуть, що пропускають гуманітарну та військову допомогу, багато ресурсів, необхідних Збройним силам України, закуповуються цивільними організаціями та перевозяться на комерційних вантажівках, яким заборонено проїжджати через блокаду.

Голова найбільшої в Україні благодійної організації з надання військової допомоги "Повернись живим" Тарас Чмут сказав, що десятки систем нічного бачення та пікапів, а також сотні безпілотників, придбаних його групою, застрягли на кордоні на кілька тижнів.

За його словами, "Повернись живим2 намагається домовитися з польською владою, щоб забезпечити безперешкодне проходження їхньої допомоги.

"Всі пікапи надходять з-за кордону, комплекти нічного бачення — з-за кордону... Безпілотники FPV зазвичай надходять з-за кордону, і це (протест) уповільнює нашу роботу", - сказав він.

Видання пише, що ступінь залежності військових від поставок від волонтерів і благодійних організацій є предметом військової таємниці, але солдати в попередніх розмовах з Reuters сказали, що пожертвування складають значну частину конкретних типів обладнання.

Протести на кордоні впливають на виробників військової техніки, сказав Віктор Долгопятов, який керує Інженерним корпусом, некомерційним підприємством, яке виготовляє різні типи техніки, що використовується українськими збройними силами.

"Якщо блокада триватиме, це може стати і вже стає великою проблемою. Я переконаний, що велика кількість запчастин, які йдуть на підприємства приватного сектору, які працюють на оборонних проектах, на жаль, зараз стоїть на кордоні", - сказав Долгопятов.

Він сказав Reuters, що блокада кордону призвела до затримки поставок деталей для машин на його заводі, а також компонентів для блоків живлення, які використовуються в двигунах безпілотників і радіостанціях.

Частково проблема, за словами Долгопятова, полягала в тому, що найдешевший спосіб доставити їхні товари з Польщі – це перевезти їх разом з іншими вантажами у великих вантажівках, що збільшує ймовірність їх затримки на тривалий час, тому вони йдуть в основній черзі.

При цьому протестувальники, які пропускають військові вантажі, часто не роблять цього з товарами подвійного призначення.

Протести поляків: як реагують у ЄС

Інші країни Євросоюзу не вдоволені таким станом речей і тим, що польська влада досі не змогла врегулювати ситуацію.

Якщо польська влада не вирішить питання блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною, Єврокомісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, оскільки польська влада зобов’язана забезпечити товаропотік з України коридорами солідарності.

Також у Європейській комісії підтримують збереження Угоди про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС, яка є основним "каменем спотикання" для поляків і яку вони вимагають відмінити. Водночас там наголосили, що умови, в яких водії опинилися через блокаду, є драматичними і від цієї ситуації обидві сторони отримують збитки.

Посли країн Балтії у Варшаві висловили польській владі демарш через блокаду кордону з Україною, оскільки дії протестувальників підривають здатність української сторони воювати з Росією.