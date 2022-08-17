Гутерриш прибыл во Львов для встречи с Зеленским и Эрдоганом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 17 августа прибыл во Львов, где на следующий день запланировано проведение трехсторонней встречи с президентами Украины Владимиром Зеленским и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается в Twitter его пресс-секретаря Стефана Дюжаррика.

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Напомним, что Дюжаррик анонсировал данную встречу лишь накануне вечером. По его словам, во Львове будет обсуждаться, в частности, ход реализации "зерновой инициативы" по обеспечению коридора в Черном море для прохождения судов к трем портам Одесской области.

Кроме того, ожидается и проведение двусторонней встречи Гутерриша с Зеленским для обсуждения вопросов о ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции, а также об отправке миссии по установлению причин происшествия в колонии в поселке Еленовка на оккупированной территории Донецкой области, вследствие которого погибли десятки украинских военнопленных.

После Львова генсек ООН должен будет отправиться 19 августа в Одессу, где намерен посетить порт, являющийся одним из трех задействованных в рамках инициативы по "зерновому коридору".

Кроме того, Гутерриш в рамках поездки намерен отправиться в Стамбул для посещения координационного центра, созданного в рамках имплементации соответствующих договоренностей с Турцией и Украиной, а также с Турцией и Россией.

Напомним также, что глава ООН уже посещал Украину после начала Россией полномасштабной войны: в конце апреля он побывал в переживших месячную российскую оккупацию Ирпене, Буче и Бородянке Киевской области.