Гутерріш прибув до Львова для зустрічі з Зеленським та Ердоганом

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 17 серпня прибув до Львова, де наступного дня заплановано проведення тристоронньої зустрічі з президентами України Володимиром Зеленським та Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це повідомляється у Twitter його прес-секретаря Стефана Дюжарріка.

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Нагадаємо, що Дюжаррік анонсував цю зустріч лише напередодні увечері. За його словами, у Львові обговорюватиметься, зокрема, хід реалізації "зернової ініціативи" щодо забезпечення коридору в Чорному морі для проходження суден до трьох портів Одеської області.

Окрім того, очікується проведення двосторонньої зустрічі Гутерріша з Зеленським для обговорення питань щодо ситуації навколо Запорізької атомної електростанції, а також про відправлення місії щодо встановлення причин події в колонії в селищі Оленівка на окупованій території Донецької області, внаслідок якої загинули десятки українських військовополонених.

Після Львова генсек ООН повинен буде відправитися 19 серпня до Одеси, де має намір відвідати порт, який є одним із трьох задіяних у рамках ініціативи щодо "зернового коридору".

Крім того, Гутерріш у рамках поїздки має намір вирушити до Стамбула для відвідування координаційного центру, створеного в рамках імплементації відповідних домовленостей з Туреччиною та Україною, а також із Туреччиною та Росією.

Нагадаємо також, що голова ООН уже відвідував Україну після початку Росією повномасштабної війни: наприкінці квітня він побував у Ірпені, Бучі та Бородянці Київської області, які пережили місячну російську окупацію.