Кабмин назначил еще трех замминистра обороны: кто они и за что будут отвечать

Кабинет министров на заседании 5 октября назначил еще троих заместителей министра обороны – Ивана Гаврилюка, Станислава Гайдера и Дмитрия Клименкова, сообщают в соответствующем министерстве.

Дмитрий Клименков

В частности, Клименков будет замминистра по вопросам закупок. Ранее он работал коммерческим директором "Укртрансгаза". Как добавляют в Минобороны, за время работы ему "удалось более 50% перевыполнить план по закачке газа в подземные хранилища и на 15% увеличить количество клиентов-нерезидентов".

До этого Клименков был первым заместителем главы Фонда государственного имущества, директором по инфраструктуре и логистике компании "Международные авиалинии Украины" и руководителем масштабных проектов в шведской компании-производителе телекоммуникационного оборудования Ericsson.

Среди приоритетных направлений работы для нового чиновника указано формирование политики закупок (цифровизация процессов, четкая система взаимоотношений между агентством закупок и спецэкспортерами, поэтапный алгоритм закупок и контроля).

По мнению ведомства, опыт Клименкова поможет сделать эффективными процессы летальных и нелетальных закупок. В частности, в отношении первых он будет отвечать за унификацию и централизацию запросов от центров принятия решений, стандартизацию номенклатуры, приоритетность потребностей, а относительно нелетальных закупок – за полноценный запуск Агентства ресурсных закупок, долгосрочное планирование потребностей и стандартизацию номенклатуры.

Иван Гаврилюк

Генерал-лейтенант Гаврилюк был назначен заместителем министров по вопросам военно-технической политики. В апреле-августе 2022 года он возглавлял рабочую группу Украины в Координационном центре по оказанию военной помощи в Германии.

Ранее Гаврилюк был советником командующего Силами логистики Вооруженных сил Украины и руководителем Главного управления логистики – заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.

Приоритетными направлениями его работы указано развитие вооружения и военной техники (система стратегического планирования, формирование военно-технической политики Минобороны, упрощение процесса принятия ВВТ на вооружение), развитие оборонно-промышленного комплекса (перепрофилирование на номенклатуру НАТО, координация разработки новых образцов ВВТ) и сотрудничество с партнерами (логистическое сопровождение материально-технической помощи, формирование политики министерства, координация партнерств).

Станислав Гайдер

В свою очередь, Гайдер, назначенный заместителем министра по вопросам институционального развития, на предыдущей должности руководил цифровой трансформацией Национального агентства по предотвращению коррупции.

Там он занимался стратегическим планированием агентства по методологии целей и ключевых результатов (OKRs) и перенастройкой ключевых бизнес-процессов. Под его управлением были запущены, в частности, Антикоррупционный портал Украины, Реестр коррупционеров, Единый портал сообщений обличителей коррупции.

Ключевыми направлениями работы замминистра Гайдера будут развитие устойчивого и целостного института (новая модель Минобороны как архитектора системы обороны) и построение системы анализа и управления данными (аналитические инструменты для принятия решений, бизнес-анализ и идентификация потребностей).

Также он будет отвечать за прозрачность и подотчетность этого института (стандарты подотчетности и корпоративного управления, реинжиниринг процессов привлечения и управления международной технической помощью).

Увольнение руководства Минобороны после замены министра

Напомним, что 27 сентября Кабмин назначил трех других замминистра обороны. Ими стали Юрий Джигир (заместитель по вопросам финансов), Наталья Калмыкова (заместительница по вопросам социального развития) и Екатерина Черногоренко (заместительница по вопросам цифрового развития).

22 сентября госсекретарем Минобороны была назначена Людмила Дараган. Перед этим, 18 сентября, правительство уволило всех заместителей министра обороны и госсекретаря министерства.

6 сентября Верховная Рада поддержала представление президента Владимира Зеленского на назначение министром обороны Рустема Умерова. Накануне с этой должности был уволен Алексей Резников, который занимал ее в течение всего периода полномасштабной войны с Россией (с 4 ноября 2021 года).