Уряд призначив ще трьох заступників міністра оборони: хто вони та за що відповідатимуть

Кабінет міністрів на засіданні 5 жовтня призначив ще трьох заступників міністра оборони - Івана Гаврилюка, Станіслава Гайдера та Дмитра Кліменкова, повідомляють у відповідному міністерстві.

Дмитро Кліменков

Зокрема, Кліменков буде заступником міністра з питань закупівель. Раніше він працював комерційним директором "Укртрансгаз". Як додають в Міноборони, за час роботи йому "вдалося на понад 50% перевиконати план із закачування газу до підземних сховищ та на 15% збільшити кількість клієнтів-нерезидентів".

До цього Кліменков був першим заступником голови Фонду державного майна, директором з інфраструктури та логістики компанії "Міжнародні авіалінії України" та керівником масштабних проектів у шведській компанії-виробнику телекомунікаційного обладнання Ericsson.

Серед пріоритетних напрямів роботи для новопризначеного чиновника вказано формування політик закупівель (цифровізація процесів, чітка система взаємовідносин між агенцією закупівель та спецекспортерами, поетапний алгоритм закупівель та контролю).

На думку відомства, досвід Кліменкова допоможе зробити ефективними процеси летальних та нелетальних закупівель. Зокрема, щодо перших він відповідатиме за уніфікацію та централізацію запитів від центрів прийняття рішень, стандартизацію номенклатури, пріоритетність потреб, щодо нелетальних закупівель – за повноцінний запуск Агенції ресурсних закупівель, довгострокове планування потреб та стандартизацію номенклатури.

Іван Гаврилюк

Генерал-лейтенанта Гаврилюка призначили заступником міністрів з питань військово-технічної політики. У квітні-серпні 2022 року він був головою робочої групи України в Координаційному центрі з надання військової допомоги у Німеччині.

Раніше Гаврилюк був радником командувача Сил логістики Збройних сил України та керівником Головного управління логістики – заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.

Пріоритетними напрямами його роботи зазначено розвиток озброєння та військової техніки (система стратегічного планування, формування військово-технічної політики Міноборони, спрощення процесу прийняття ОВТ на озброєння), розвиток оборонно-промислового комплексу (перепрофілювання на номенклатуру НАТО, координація розробки нових зразків ОВТ) та співробітництво з партнерами (логістичне супроводження матеріально-технічної допомоги, формування політики міністерства, координація партнерств).

Станіслав Гайдер

В свою чергу, Гайдер, призначений заступником міністра з питань інституційного розвитку, на попередній посаді працював керівником цифрової трансформації Національного агентства з питань запобігання корупції.

Там він займався стратегічним плануванням агентства за методологією цілей та ключових результатів (OKRs) та переналаштуванням ключових бізнес-процесів. Під його управлінням було запущено, зокрема, Антикорупційний портал України, Реєстр корупціонерів, Єдиний портал повідомлень викривачів корупції.

Ключовими напрямами роботи заступником міністра для Гайдера будуть розбудова стійкої та цілісної інституції (нова модель Міноборони як архітектора системи оборони) та побудова системи аналізу та управління даними (аналітичні інструменти для прийняття рішень, бізнес-аналіз та ідентифікація потреб).

Також він відповідатиме за прозорість та підзвітність інституції (стандарти підзвітності та корпоративного управління, реінжиніринг процесів залучення та управління міжнародною технічною допомогою).

Звільнення керівництва Міноборони після заміни міністра

Нагадаємо, що 27 вересня Кабмін призначив трьох інших заступників міністра оборони. Ними стали Юрій Джигир (заступник з питань фінансів), Наталія Калмикова (заступниця з питань соціального розвитку) та Катерина Черногоренко (заступниця з питань цифрового розвитку).

22 вересня держсекретарем Міноборони була призначена Людмила Дараган. Перед цим, 18 вересня, уряд звільнив всіх заступників міністра оборони та державного секретаря міністерства.

6 вересня Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського на призначення міністром оборони Рустема Умєрова. Напередодні з цієї посади було звільнено Олексія Резнікова, який обіймав її протягом усього періоду повномасштабної війни з Росією (з 4 листопада 2021 року).