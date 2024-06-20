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Парламент Нидерландов поддержал начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС
Парламент Нидерландов 20 июня проголосовал за предоставление зеленого света для переговорных рамок вступления Украины и Молдовы в Европейский Союз.
Об этом пишет Euractiv.
Это решение устраняет последнее препятствие для официального начала переговоров с обеими странами, которое запланировано на следующую неделю.
Отмечается, что после такого решения нидерландского парламента в ЕС выполнены все шаги по проведению 25 июня межправительственной конференции. Ознаменующее формальное начало переговоров о вступлении в ЕС для Украины и Молдовы.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Несмотря на поддержку нового ультраправого правительства Нидерландов во главе с премьер-министром Диком Шуфом, решение требовало официального одобрения парламента. Этот шаг стал возможным после того, как страны-члены ЕС в прошлую пятницу, 14 июня, согласовали в принципе переговорные рамки для вступления Украины и Молдовы в ЕС, завершив недели споров.
Заметим, 15 июня послы Евросоюза договорились о переговорных рамках вступления Украины и Молдовы в блок. Решение было принято единогласно, его блокировать не стала даже Венгрия.
Еврокомиссия утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в Евросоюз
12 марта Европейская комиссия утвердила переговорную рамку о вступлении Украины и Молдовы в Европейский союз.
Как сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, Украина успешно выполнила четыре рекомендации Европейской комиссии, необходимые для получения переговорной рамки по членству в Европейском Союзе.
По ее словам, Украина успешно выполнила все требования Еврокомиссии до истечения указанного срока. Кроме этого, на внутреннем уровне были одобрены все необходимые законодательные акты, в частности, относительно лоббизма, что является частью требований ЕС.
Напомним, Европейский совет 14 декабря приняла решение начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз, а также предоставила статус кандидата в ЕС Грузии.
Добавим, что Украина и Молдова приобрели статус кандидатов в ЕС 23 июня 2023 года.
Источник фото: ua.depositphotos.com