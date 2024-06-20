Парламент Нідерландів підтримав початок переговорів про вступ України та Молдови до ЄС

Парламент Нідерландів 20 червня проголосував за надання зеленого світла для переговорних рамок щодо вступу України та Молдови до Європейського Союзу.

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Про це пише Euractiv.

Це рішення усуває останню перешкоду для офіційного початку переговорів з обома країнами, який заплановано на наступний тиждень.

Зазначається, що після такого рішення нідерландського парламенту в ЄС виконано всі кроки для проведення 25 червня міжурядової конференції. Яка ознаменує формальний початок переговорів про вступ до ЄС для України та Молдови.

Незважаючи на підтримку нового ультраправого уряду Нідерландів на чолі з прем’єр-міністром Діком Шуфом, рішення потребувало офіційного схвалення парламенту. Цей крок став можливим після того, як країни-члени ЄС минулої п’ятниці, 14 червня, погодили в принципі переговорні рамки для вступу України та Молдови до ЄС, завершивши тижні суперечок.

Зауважимо, 15 червня посли Євросоюзу домовилися про переговорні рамки щодо вступу України та Молдови до блоку. Рішення було ухвалено одноголосно, його блокувати не стала навіть Угорщина.

Єврокомісія затвердила переговорну рамку про вступ України до Євросоюзу

12 березня Європейська комісія затвердила переговорну рамку про вступ України та Молдови до Європейського союзу.

Як повідомила віцепрем'єр-міністрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, Україна успішно виконала чотири рекомендації Європейської комісії, необхідні для отримання переговорної рамки щодо членства в Європейському Союзі.

За її словами, Україна успішно виконала всіх вимоги Єврокомісії до завершення вказаного терміну. Окрім цього, на внутрішньому рівні було схвалено всі необхідні законодавчі акти, зокрема щодо лобізму, що є частиною вимог ЄС.

Нагадаємо, Європейська рада 14 грудня ухвалила рішення розпочати переговори з Україною та Молдовою про вступ до Євросоюзу, а також надала статус кандидата в ЄС Грузії.

Додамо, що Україна та Молдова набули статусу кандидатів у ЄС 23 червня 2023 року.

Джерело фото: ua.depositphotos.com