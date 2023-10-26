Правоохранители пришли с обыском к и.о. мэра Чернигова после его обвинений в адрес военной администрации

В четверг, 26 октября, исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако заявил, что правоохранители пришли с обыском в его квартиру.

Об этом Ломако написал в Facebook.

"Ломятся в квартиру с обыском. Четко через день после моего поста о попытке городской военной администрации и ее главе Брижинского избежать ответственности за трагедию в Драмтеатре", - написал Ломако.

Ранее он опубликовал пост в Facebook, где написал, что после уже более двух месяцев после трагедии в Чернигове ( когда 19 августа российская ракета ударила по Драмтеатру и убила 7 человек ), его шокировало заявление главы Черниговской военной администрации Дмитрия Брижинского.

Брижанский заявил, что не знал о формате выставки в Драмтеатре.

"О мероприятии в таком формате, как он проводился, я не знал до трагедии. Насколько мне известно, никто за разрешением не обращался. Эта организация (ОО "Центр поддержки аэроразведки") направила письмо в ОВА, что будет проведено мероприятие. То есть поставили перед фактом. В письме было написано, что это будет собрание волонтеров и представителей бизнеса. О том, что будут дроны, военные - об этом никто не говорил", - сказал он.

Ломако напомнил, что мероприятие проводилось при согласовании военной администрации. Город никакого разрешения на это не давал. Об этом публично говорили организаторы.

Исполняющий обязанности городского головы Чернигова подчеркнул, что ответственность за безопасность и контроль за такими мероприятиями лежит именно на военной администрации.

"Трагедия – это результат, в том числе, халатного бездействия городской военной администрации, которая безответственно отнеслась к своим функциям и вопросам безопасности черниговцев. Попытки же через два месяца избежать ответственности, переложив ее на других; страх посмотреть в глаза родным погибших и по-человечески извиниться, попытки "перевести стрелки" лишь подтверждают мнение: часто за суровым образом скрывается обычный трус", - написал Ломако.

Он отметил, что глава городской военной администрации пытается переложить ответственность и на городской совет.

"Такие вещи оставлять нельзя. Я рассматриваю вопрос судебного иска. Извинений за клевету требовать не буду. Пусть извиняется перед черниговцами. Правильнее через суд взыскать средства и направить их на выплату семьям погибших и пострадавшим, которые продолжают лечиться. Заодно и увидим, каким будет судебное решение: по звонку, как это часто было раньше, или, может быть, по закону. Хотя бы раз", - подчеркнул Ломако.

Отметим, 5 сентября СБУ провела обыск в доме Александра Ломако.

Ракетная атака по Чернигову

Войска РФ совершили атаку по центру Чернигова в полдень 19 августа, применив баллистическую ракету. В результате действий захватчиков погибли семь человек, среди которых – шестилетняя девочка. Еще 148 человек обратились за медицинской помощью или были доставлены ранеными в больницы.

Враг повредил, в частности, музыкально драматический театр. Была информация, что в это время там шла выставка дронов (глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус назвал это встречей представителей бизнеса и волонтерского сообщества, а соорганизатор мероприятия Мария Берлинская указала, что это была закрытая встреча инженеров, военных и волонтеров на тему технологий для фронта).

Как Ломако стал исполняющим обязанности мэра Чернигова

В декабре 2022 года Яворовский районный суд Львовской области оштрафовал мэра Чернигова Владислава Атрошенко на 6800 гривен и лишил его права занимать должность мэра в год за нарушение требований по предотвращению конфликта интересов. Впоследствии это решение подтвердил и апелляционный суд.

Черниговский городской совет 9 февраля возложила на исполнение обязанностей городского головы на своего секретаря Александра Ломако.