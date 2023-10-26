Правоохоронці прийшли з обшуком до в.о. мера Чернігова після його звинувачень на адресу військової адміністрації

У четвер, 26 жовтня, виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако заявив, що правоохоронці прийшли з обшуком до його квартири.

Про це Ломако написав у Facebook.

"Ломляться до квартири з обшуком. ДБР. Чітко через день після мого посту про спробу міської військової адміністрації та її голови Брижинського уникнути відповідальності за трагедію в Драмтеатрі", - написав Ломако.

Раніше він опублікував пост у Facebook, де написав, що після вже понад двох місяців від трагедії в Чернігові (коли 19 серпня російська ракета вдарила по Драмтеатру та вбила 7 людей), його шокувала заява очільника Чернігівської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

Брижанський заявив, що не знав про формат виставки у Драмтеатрі.

"Про захід в такому форматі, як він проводився, я не знав до трагедії. Наскільки мені відомо, ніхто за дозволом не звертався. Ця організація (ГО "Центр підтримки аеророзвідки") направила лист в ОВА, що буде проведено захід. Тобто поставили перед фактом. У листі було написано, що це буде зібрання волонтерів і представників бізнесу. Про те, що будуть дрони, військові - про це ніхто не казав.", - сказав він.

Ломако нагадав, що захід проводився за погодження військової адміністрації. Місто жодного дозволу на це не давало. Про це публічно говорили організатори.

Виконувач обов’язків міського голови Чернігова підкреслив, що відповідальність за безпеку та контроль за такими заходами лежить саме на військовій адміністрації.

"Трагедія – це результат, в тому числі, халатної бездіяльності міської військової адміністрації, яка безвідповідально поставилася до своїх функцій та питань безпеки чернігівців.Спроби ж через два місяці уникнути відповідальності, переклавши її на інших; страх подивитись у вічі рідним загиблих та по-людськи вибачитися; спроби "перевести стрілки" лише підтверджують думку: часто за суровим образом ховається звичайний боягуз", - написав Ломако.

Він зауважив, що голова міської військової адміністрації намагається перекласти відповідальність і на міську раду.

"Такі речі залишати не можна. Я розглядаю питання судового позову. Вибачень за наклеп вимагати не буду. Хай вибачається перед чернігівцями. Більш правильно через суд стягнути кошти та направити їх на виплату родинам загиблих та постраждалим, які продовжують лікуватися. Заодно і побачимо, яким буде судове рішення: по дзвінку, як це часто було раніше, чи, може, за законом. Хоча б раз", - підкреслив Ломако.

Зауважимо, 5 вересня СБУ провела обшук у помешканні Олександра Ломако.

Ракетна атака по Чернігову

Війська РФ здійснили атаку по центру Чернігова майже опівдні 19 серпня, застосувавши балістичну ракету. Унаслідок дій загарбників загинули семеро людей, серед яких – шестирічна дівчинка. Ще 148 осіб звернулися по медичну допомогу або були доставлені поранені до лікарень.

Ворог пошкодив, зокрема, музично-драматичний театр. Була інформація, що в цей час там тривала виставка дронів (очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус назвав це зустріччю представників бізнесу та волонтерської спільноти, а співорганізаторка заходу Марія Берлінська вказала, що це була закрита зустріч інженерів, військових і волонтерів на тему технологій для фронту).

Як Ломако став в.о. мера Чернігова

У грудні 2022 року Яворівський районний суд Львівської області оштрафував мера Чернігова Владислава Атрошенка на 6800 гривень та позбавив його права обіймати посаду мера на рік за порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів. Згодом це рішення підтвердив і апеляційний суд.

Чернігівська міська рада 9 лютого поклала виконання обов'язків міського голови на свого секретаря Олександра Ломако.