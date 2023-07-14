Путин лично примет участие в саммите БРИКС

Учитывая, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест лидера РФ Владимира Путина, было предположение, что он не приедет на саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), а примет участие онлайн. Но президент ЮАР Сирил Рамафоса заверил, что все главы государств примут участие в мероприятии лично.

Об этом сообщает Eyewitness News.

Рамафоса осветил этот вопрос на заседании Делового совета БРИКС и заявил, что саммит состоится в оффлайн режиме.

"Ходили слухи, что это также может стать онлайн-саммитом – нет. Это будет лицом к лицу", - сказал он.

Его слова подтвердил и глава Делового совета БРИКС. Ставрус Нихалоу заявил, что все главы государств пяти стран БРИКС посетят августовскую встречу.

"Ожидайте нескольких глав государств. Но важно, что пять глав государств БРИКС посетят форум", - сказал Нихалоу.

Сообщается, что первая встреча состоится в Кейптауне 1-2 июня, а саммит глав государств БРИКС – 22-24 августа.

По меньшей мере, 22 главы государств уже подтвердили свое участие в саммите, который должен состояться в Йоханнесбурге.

Ранее в ЮАР заявляли, что ордер Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина является "палкой в колесе" для процесса подготовки саммита стран БРИКС.

1 мая власти Южной Африки попросили Путина не приезжать на саммит БРИКС. Тогда Рамафоса отметил, что вопрос об аресте Путина, если тот приедет в страну саммит группы БРИКС, "решается".

Чтобы Путин смог посетить саммит, Южно-Африканская Республика искала разные варианты. Сначала там заявили, что страна предоставит дипломатический иммунитет официальным лицам, прибывшим на встречу стран группы БРИКС.

Затем ЮАР стала рассматривать возможность перенести саммит БРИКС в Китай, чтобы таким образом избежать ареста президента РФ.