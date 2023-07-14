Путін особисто візьме участь у саміті БРІКС

Зважаючи на те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт лідера РФ Володимира Путіна, були припущення, що він не приїде на саміт БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка), а візьме участь онлайн. Але президент ПАР Сиріл Рамафоса запевнив, що всі глави держав візьмуть участь у заході особисто.

Про це повідомляє Eyewitness News.

Рамафоса висвітлив це питання на засіданні Ділової ради БРІКС, і заявив, що саміт відбудеться в офлайн режимі.

"Ходили чутки, що це також може стати онлайн-самітом – ні. Це буде віч-на-віч", - сказав він.

Його слова підтвердив і голова Ділової ради БРІКС Ставрус Ніхалоу заявив, що всі глави держав п'яти країн БРІКС відвідають серпневу зустріч.

"Очікуйте кількох глав держав. Але важливо, що п’ять глав держав БРІКС відвідають форум", - сказав Ніхалоу.

Повідомляється, що перша зустріч відбудеться в Кейптауні 1-2 червня, а саміт глав держав БРІКС - 22-24 серпня.

Щонайменше 22 глави держав вже підтвердили свою участь у саміті, який має відбутися в Йоганнесбурзі.

Раніше в ПАР заявляли, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт президента РФ Володимира Путіна є "палицею в колесі" для процесу підготовки саміту країн БРІКС.

1 травня влада Південної Африки попросила Путіна не приїжджати на саміт БРІКС. Тоді Рамафоса зазначив, що питання про арешт Путіна, якщо той приїде в країну саміт групи БРІКС, наразі "вирішується".

Щоб Путін зміг відвідати саміт, Південно-Африканська Республіка шукала різні варіанти. Спочатку там заявили, що країна надасть дипломатичний імунітет офіційним осібам, які прибуть на зустріч країн групи БРІКС.

Потім ПАР стала розгядати можливість перенести саміт БРІКС до Китаю, щоб в такий спосіб уникнути арешту президента РФ.