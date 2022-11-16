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Самолет НАТО отследил упавшую на территории Польши ракету
Самолет НАТО, пролетавший над воздушным пространством Польши 15 ноября, отследил упавшую на территории страны ракету.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Альянсе.
Отмечается, что, по словам военного представителя НАТО, соответствующие данные с радаров переданы Альянсу, а также Польше.
Впрочем, кто именно и откуда запустил ракету – он не сообщил.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Издание напоминает, что самолеты Альянса осуществляют регулярное наблюдение за территорией Украины с начала войны, 24 февраля.
Отметим, президент США Джо Байден заявил, что по имеющейся в его распоряжении информации ракета, упавшая на территории Польши, была запущена не с территории России.
При этом Министерство иностранных дел Польши официально заявило, что ракета, которая упала в приграничном с Украиной районе, была российского производства.
Напомним, 15 ноября, когда Россия наносила удары по городам и энергетическим объектам по всей Украине, появилась информация, что в Люблинском воеводстве Польши упала ракета и погибли люди. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал комитет Совета министров по национальной безопасности и обороны.
По итогам заседания комитета польского правительства было решено рассмотреть вопрос применения статьи 4 НАТО (Статья 4 – созыв всех членов альянса для консультаций по безопасности).