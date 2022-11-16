Самолет НАТО отследил упавшую на территории Польши ракету

Самолет НАТО, пролетавший над воздушным пространством Польши 15 ноября, отследил упавшую на территории страны ракету.

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Альянсе.

Отмечается, что, по словам военного представителя НАТО, соответствующие данные с радаров переданы Альянсу, а также Польше.

Впрочем, кто именно и откуда запустил ракету – он не сообщил.

Издание напоминает, что самолеты Альянса осуществляют регулярное наблюдение за территорией Украины с начала войны, 24 февраля.

Отметим, президент США Джо Байден заявил, что по имеющейся в его распоряжении информации ракета, упавшая на территории Польши, была запущена не с территории России.

При этом Министерство иностранных дел Польши официально заявило, что ракета, которая упала в приграничном с Украиной районе, была российского производства.

Напомним, 15 ноября, когда Россия наносила удары по городам и энергетическим объектам по всей Украине, появилась информация, что в Люблинском воеводстве Польши упала ракета и погибли люди. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал комитет Совета министров по национальной безопасности и обороны.

По итогам заседания комитета польского правительства было решено рассмотреть вопрос применения статьи 4 НАТО (Статья 4 – созыв всех членов альянса для консультаций по безопасности).