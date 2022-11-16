Літак НАТО відстежив ракету, яка впала на території Польщі

Літак НАТО, що пролітав над повітряним простором Польщі 15 листопада, відстежив ракету, яка впала на території країни.

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Про це повідомляє CNN з посиланнмя на джерела в Альянсі.

Зазначається, що за словами військового представника НАТО, відповідні дані з радарів передані Альянсу, а також Польщі.

Втім, хто саме і звідки запустив ракету - він не повідомив.

Видання нагадує, що літаки Альянсу здійснюють регулярне спостереження за територією України від початку війни, 24 лютого.

Зазначимо, президент США Джо Байден заявив, що за інформацією, яка є у його розпорядженні, ракета, яка впала на території Польщі, була запущена не з території Росії.

При цьому, Міністерство закордонних справ Польщі офіційно заявило, що ракета, яка впала у прикордонному з Україною районі, була російського виробництва.

Нагадаємо, 15 листопада, коли Росія завдавала ударів по містах та енергетичних об'єктах по всій Україні, з'явилася інформація, що у Люблінському воєводстві Польщі впала ракета та загинули люди. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

За підсумками засідання комітету польського уряду було вирішено розглянути питання застосування статті 4 НАТО (Стаття 4 – скликання всіх членів альянсу для консультацій з питань безпеки).