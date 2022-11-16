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Літак НАТО відстежив ракету, яка впала на території Польщі
Літак НАТО, що пролітав над повітряним простором Польщі 15 листопада, відстежив ракету, яка впала на території країни.
Про це повідомляє CNN з посиланнмя на джерела в Альянсі.
Зазначається, що за словами військового представника НАТО, відповідні дані з радарів передані Альянсу, а також Польщі.
Втім, хто саме і звідки запустив ракету - він не повідомив.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Видання нагадує, що літаки Альянсу здійснюють регулярне спостереження за територією України від початку війни, 24 лютого.
Зазначимо, президент США Джо Байден заявив, що за інформацією, яка є у його розпорядженні, ракета, яка впала на території Польщі, була запущена не з території Росії.
При цьому, Міністерство закордонних справ Польщі офіційно заявило, що ракета, яка впала у прикордонному з Україною районі, була російського виробництва.
Нагадаємо, 15 листопада, коли Росія завдавала ударів по містах та енергетичних об'єктах по всій Україні, з'явилася інформація, що у Люблінському воєводстві Польщі впала ракета та загинули люди. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.
За підсумками засідання комітету польського уряду було вирішено розглянути питання застосування статті 4 НАТО (Стаття 4 – скликання всіх членів альянсу для консультацій з питань безпеки).