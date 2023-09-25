Суд оставил Коломойского под арестом

Киевский апелляционный суд 25 сентября отказался изменять меру пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому, не удовлетворив соответствующую апелляционную жалобу стороны защиты, которая просила отменить содержание под стражей с альтернативой залога.

На заседании в понедельник присутствовали бывший гендиректор холдинга 1+1 Media и бывший министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, а также ряд известных нынешних и бывших телеведущих.

В частности, это Наталья Мосейчук, Игорь Цыганик, Александр Моторный, Алла Мазур, актер Юрий Горбунов и нынешний депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Они просили суд передать Коломойского на поруки: всего было подано 15 ходатайств, в удовлетворении которых суд отказал.

При этом примечательно, что сам Коломойский, отвечая на вопросы журналистов в зале суда, дал понять, что не уверен, лишили ли его украинского гражданства, как об этом сообщалось в СМИ еще больше года назад.

По словам бизнесмена, его украинский паспорт у него никто не забирал, хотя в материалах этого дела он фигурирует как гражданин Израиля и Кипра, и он сам подтверждает наличие у себя паспортов этих государств.

Напомним, что 2 сентября Шевченковский районный суд Киева избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в 509 миллионов гривен, чего бизнесмен делать не стал и был помещен в изолятор Службы безопасности Украины в Киеве. 15 сентября суд увеличил сумму залога до 3,9 миллиарда гривен.

В рамках этого дела Коломойскому инкриминируют мошенничество и легализацию в 2013-2020 годах 570 миллионов гривен путем их вывода за границу с использованием подконтрольной банковской инфраструктуры.

Кроме того, бизнесмена подозревают в незаконном завладении в 2013-2014 годах 5,8 миллиарда гривен путем фиктивного внесения наличных денег в кассу ПриватБанка, совладельцем которого он был. Как считает следствие, в результате подлога документации средства банка в действительности зачислялись на личный счет Коломойского.